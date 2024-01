Mit einem beeindruckenden Start-Ziel-Sieg verteidigte Tommy Arnoldy (CT Toproad Roserbann) seinen Titel bei den Masters souverän. Bei den Damen erweitere Suzie Godart (CCI Differdingen) ihre Medaillensammlung. In der Altersklasse der Débutant(e)s wurden Ben Koenig (CT Atertdaul) und Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Bruch) ihrer Favoritenrolle gerecht.

Tommy Arnoldy, der in dieser Saison zehn von zwölf Rennen gewinnen konnte, legte los wie die Feuerwehr und konnte seine starken Teamkollegen Marc Rolf Indergand und Olivier Paderhuber gleich in der ersten von sechs Runden distanzieren. „Ich wusste, dass ich der Konkurrenz physisch überlegen war. Die technisch anspruchsvolle Strecke kam mir ebenfalls entgegen. Das Einzige, was mich gestresst hatte, war die Angst, mir einen platten Reifen oder ein technisches Problem einzuhandeln“, so der 40-Jährige nach seinem erneuten Titelgewinn.

Paderhuber lag Mitte des Rennens in aussichtsreicher Position, um sich Platz zwei zu sichern. Der Sieger von Reckingen und Cessingen kam in der vorletzten Runde jedoch zu Fall und sah Marc Rolf Indergand an sich vorbeiziehen, der sich Silber holen sollte. „Nach einem hektischen Start habe ich gut ins Rennen gefunden und am Ende vom Fehler meines Teamkollegen profitiert. Mit meinem zweiten Platz hinter Tommy (Arnoldy), an den nicht ranzukommen war, bin ich sehr zufrieden“, so Indergand im Zielbereich.

Nach einem spannenden Duell um den dritten Podestplatz zwischen Olivier Paderhuber und Tom Flammang (LG Bartingen) hatte der Ex-Profi das bessere Ende für sich. „Durch die Kälte verbraucht man viel Energie, wodurch die Leistung gegen Ende des Rennens abnimmt. Die Tatsache, dass die Konkurrenten, die vor mir lagen, ebenfalls in Schwierigkeiten waren und ich in den technischen Passagen Zeit gutmachen konnte, hat mir erlaubt, zu den Verfolgern aufzuschließen. Bei meinem letzten Cross war mir daran gelegen, noch einmal mein Bestes zu geben“, freute sich der Drittplatzierte, der jetzt mehr Zeit haben wird, um seinen talentierten Sohn Jonah in seiner Entwicklung zu begleiten.