Verschiedene Zeuge meldeten der Polizei in der Nacht auf Samstag immer wieder Auseinandersetzungen. Als die Beamten ausrückten und vor Ort eintrafen, stellten sich diese in meisten Fällen als „verbale Streitigkeiten“ heraus – oder die Situation hatte sich bereits beruhigt. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Samstag hervor.

Außer in einem Fall: Mehrere, sich schlagende Personen wurden der Polizei gegen 22.20 Uhr in der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Die Polizeibeamten konnten aber lediglich eine Person dort antreffen. Der Mann, der sich nicht beruhigen ließ, lief auf der Fahrbahn umher und war Absperrgitter um. Er beleidigte die Polizisten mehrfach, als diese ihn aufforderten, sich zu beruhigen. Die Beamten schätzten ihn als eine Gefahr für sich und andere ein und brachten ihn nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest unter. Außerdem erstellten sie Protokoll wegen Beamtenbeleidigung.