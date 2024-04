Die Polizei berichtet von einem blutigen Vorfall am Luxemburger Bahnhof. Am Freitagnachmittag wurde eine Person durch ein Messer leicht am Bein verletzt. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung des Täters ein, wie aus dem Polizeibulletin vom Samstag hervorgeht. Die Suche der Beamten war erfolgreich. Also sie den Tatverdächtigen stellten, führten die Polizisten anschließend eine Körperdurchsuchung durch. Dabei und fanden sie ein Messer und Cannabis. Die Polizei nahm den Fall zu Protokoll.