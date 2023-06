Die Webseite der Stadt Luxemburg musste am Montag vorübergehend deaktiviert werden. Grund dafür war ein Cyberangriff auf die Webseite, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung am Montagnachmittag. Die Dienststellen der Verwaltung würden daran arbeiten, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben und den Zugang wiederherzustellen.