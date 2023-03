Die Polizei meldet am Samstagmorgen einen kuriosen Vorfall in der Nähe des Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt. Am Samstag gegen 4 Uhr in der Nacht haben drei Personen aus bisher unbekannten Gründen einen Mann angegriffen und ihn dabei verletzt. Das Opfer sei dann vor einem vorbeikommenden Fahrzeug liegengeblieben. Warum, ist nicht gewusst. Der Fahrer stieg aus seinem Wagen und versetzte dem bereits verletzten Mann einen Fußtritt.

Der Angreifer stieg wieder in sein Auto, um weiterzufahren, geht aus dem Polizeibulletin hervor. Das Opfer klammerte sich allerdings an den Wagen seines Angreifers, um seine Weiterfahrt zu verhindern. Das schien den Fahrer allerdings nicht sonderlich viel zu kümmern, er trat dennoch aufs Gaspedal und schleifte den Mann noch mehrere Meter mit sich, bevor dieser dann seinen Griff löste.

Die Polizei konnte den Fahrer ausfindig machen und brachte ihn aufs Polizeirevier, die Fahndung nach den drei Angreifern verlief allerdings erfolglos. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.