Mehr als 34 steuerfreie Home-Office-Tage wird es vorerst womöglich für deutsche Grenzgänger nicht geben, das sagt die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Mehr als die seit diesem Jahr gültigen 34 Homeoffice-Tage für deutsche Grenzgänger kann sich die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht vorstellen. Das hat Dreyer in einem Interview mit dem Trierischen Volksfreund (TV) deutlich gemacht und lehnt „eine Ausweitung der Home-Office-Tage für Pendler nach Luxemburg ab“. Es handele sich um eine Ausnahmevorschrift, die während Corona entstanden sei und auf Dauer von 19 auf 34 Tage ausgeweitet wurde.

Steuerthemen würden auf nationaler Ebene verhandelt werden, betont die Politikerin im Gespräch mit dem Volksfreund. Es würde zudem „auch aus dem Bundesfinanzministerium deutliche Hinweise [geben], dass eine Ausweitung der 34-Tage-Grenze nicht ansteht“, so der Volksfreund. In einer Antwort an die IHK Trier, die Handwerkskammer Trier und die Vereinigung Trierer Unternehmen (VTU) hatte das Ministerium im vergangenen Jahr betont, dass „die Lösung die Grenze dessen darstelle, was im Zuge einer Bagatellregelung vereinbart werden sollte“.

Das Ministerium mache deutlich, welche Linie es für Verhandlungen auf europäischer Ebene sehe. Es soll „eine Besteuerung der aus der Tätigkeit resultierenden Einkünfte im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen erfolgen“. Das bedeutet, dass das Ministerium erreichen möchte, dass in Zukunft Steuern am Wohnort und nicht am Arbeitsort gezahlt werden. Zudem sollen Pendler, die in Luxemburg arbeiten und in Deutschland leben, Steuern in ihrem Wohnland zahlen. „Deutschland würde dafür einen Teil der Steuern an Luxemburg abführen“, schreibt der Volksfreund. Dass Luxemburg sich auf eine solche Regelung einlässt, erscheint jedoch „äußerst unwahrscheinlich“.

Auf absehbare Zeit bleibt es bei den 34 steuerfreien Home-Office-Tagen für Luxemburg-Pendler, schreiben unsere Kollegen vom Volksfreund. „Eine Ausweitung ist ebenso wie eine komplette Änderung beim Land, in dem üblicherweise Steuern gezahlt werden, zumindest kurz- und wohl ebenfalls mittelfristig nicht in Sicht.“