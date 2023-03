Autofahrer aufgepasst: Die Gemeinde Kayl/Tetingen ist seit Donnerstag um eine Verkehrsinsel reicher. Die Insel befindet sich im Kayler Ortseingang (aus Richtung des „Kayler Poteau“). Sie ist Teil des Projekts der Gemeinde, den Verkehr in beiden Dörfern sicherer zu gestalten. Weitere Beruhigungsmaßnahmen sind in Planung.

Wer in den vergangenen Tagen aus Richtung des „Poteau“ nach Kayl wollte, dem ist die Baustelle am Ortseingang nicht entgangen. Seit Donnerstagabend rollt der Verkehr wieder normal – aber mit einer entscheidenden Neuerung: Innerhalb weniger Tage schoss an der besagten Stelle eine Verkehrsinsel aus dem Boden. Sie ist Teil des Projekts der Kayl/Tetinger Gemeinde, den Verkehr in beiden Dörfern sicherer zu gestalten, wie Bürgermeister Jean Weiler dem Tageblatt am Freitag zu Protokoll gab: „Die Insel dient dazu, den Verkehr zu bremsen.“ Beschilderung und Markierung seien seit Donnerstag komplett vorhanden, fügte er hinzu.

Die Insel trägt u.a. zur Sicherheit der Fußgänger bei, denen seit wenigen Wochen in der Escher Straße eine neue Bushaltestelle zur Verfügung steht. „Sowohl die Insel als auch die Haltestelle sind Teil der Arbeiten, die im Rahmen der Erneuerung des Viertels eingeplant waren.“

Nun sieht es allerdings so aus, als würde die Insel u.a. eine Gefahr für Autofahrer und Co. darstellen, die nicht ortskundig sind – da die neue Passage (aus Richung des „Poteau“) sehr nah am Hang verläuft. Da man sich aber bereits innerorts befinde und das Tempolimit dort ohnehin bei 50 km/h liege, seien Leitplanken nicht vorgeschrieben, sagte Weiler. „Trotzdem hat sich die Gemeinde entschieden, auch auf Wunsch der Bewohner hin, die eben direkt unter der Straße wohnen, Leitplanken zu bestellen.“ Ein Zeitfenster, das Auskunft über die Installierung der Bordüre gibt, liegt noch nicht vor.

Noch keine Strafzettel

Ohnehin wird in den nächsten Monaten noch etwas Geduld gefragt sein: U.a. in der rue Notre-Dame gehen die Erneuerungsarbeiten weiter. Am 10. und 11. Mai entsteht ein neuer Teppich in der Escher Straße. Gleichzeitig wird die „Mobilité douce“ in der Gemeinde vorangetrieben. Eine interne Umfrage erreichte ein großes Publikum: „Es freut uns sehr, dass insgesamt 1.000 Einwohner ihre Ideen zur Verbesserung der Lage eingereicht haben. Ein Planungsbüro ist dabei, die Vorschläge zu sammeln und zu analysieren“, erklärte der Bürgermeister.

Optimiert hat sich seit zwei Wochen auch die Parksituation im Dorfkern. Am 1. März wurden die „Vignettes“ eingeführt. „Inzwischen merkt man, dass sich die Lage beispielsweise vor der Gemeinde oder der Schule (Widdem) extrem entspannt hat. Nun bekommt man auch wieder einen kurzzeitigen Parkplatz, um seine Besorgungen zu erledigen. Zudem hat dies auch einen großen Einfluss auf die Sicherheit der Schulkinder, da es kein Chaos mehr gibt“, meinte Weiler. Bislang haben die „Pecherten“ noch keine Knöllchen an diejenigen verteilt, die ohne Parkscheibe in Kayl oder Tetingen stationierten. Es blieb bei schriftlichen Verwarnungen. Auch in dieser Angelegenheit dürfte allerdings bald kein Auge mehr zugedrückt werden.

So oder so: Die Gemeinde Kayl hat Verkehrssündern den Kampf angesagt.