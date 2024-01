Was als Trauerspiel begann, nimmt immer bedenklichere Züge an. Einen Monat ist es her, dass Léon Gloden mit einer seiner ersten Amtshandlungen als Innenminister und kurz vor Weihnachten das Bettelverbot durchwinkte. Luc Frieden hatte zuvor, als noch in Senningen am Koalitionsprogramm gefeilt wurde, der Armut den Kampf angesagt. Nicht, dass irgendjemand der neuen CSV-DP-Koalition das wirklich abgenommen hätte, aber es klang noch so schön nach „neie Luc“ und Alles-wird-gut. Bis Gloden allen klarmachte, dass mit dem Kampf gegen Armut offenbar die Bekämpfung der Armen gemeint war.

Gloden erntete für seinen Schritt viel Kritik. Zu Recht. Musiker Serge Tonnar brachte seinen Unmut über Glodens Politik mit einem Gedicht und einem KI-Bild zum Ausdruck. Wenig später wurden an Glodens Haus die Mauer zu seinem Grundstück mit dem Spruch „Nee zum Heescheverbued“ angemalt und die Reifen eines Autos der Familie zerstochen. Ein klarer Fall von üblem Vandalismus, in dem die Polizei seitdem ermittelt und der auf ganzer Linie zu verurteilen ist.

Gloden schob daraufhin Tonnar eine gewisse Mitschuld an der Tat zu. Das war ein Angriff auf die Meinungs- und Kunstfreiheit sowie die nächste Eskalationsstufe in dieser Causa und nicht zuletzt: gefundenes Fressen für den Karikaturisten Carlo Schneider, der das Geschehen in der „Revue“ ins rechte Bild rückte.

Der ADR-Abgeordnete Tom Weidig kommentierte auf Facebook daraufhin, Schneider verharmlose „politisch motivierte Einschüchterung“, er solle ihm sagen, wo er wohne, dann könne man auch mal bei ihm vorbeikommen, dann sehe er mal, wie „witzig“ es sei, bedroht zu werden*. Schneider reagierte adäquat auf diese unverhohlene Drohung Weidigs.

Gloden hat sich noch am Mittwochabend von Weidig distanziert und dessen Kommentar „inakzeptabel“ genannt. Einen Vorwurf muss sich der neue Innenminister trotzdem gefallen lassen. Und die ganze CSV sollte ihn sich zu Herzen nehmen. Mit seiner Reaktion auf Tonnar hat der Innenminister eine Grenze überschritten und so Luxemburgs Rechten das passende Terrain geboten, noch weiter vorzupreschen. Zwischen Glodens Symbolpolitik auf Kosten der Schwächsten und der Drohung gegen einen Karikaturisten ist so nur ein Monat vergangen. Verrohung im Rekordtempo. Letztendlich haben sich beide, Gloden wie Weidig, zu Karikaturen ihrer selbst gemacht.

Dass die ADR sich im Ton mäßigt, ist nicht zu erwarten, die Partei hat diese Art des Umgangs längst zu ihrem „Fonds de commerce“ erhoben. Von der christlich-sozialen Regierungs- und Premierpartei CSV muss man das aber erwarten können. In ihrer Verantwortung liegt es jetzt, dass Luxemburgs Debattenkultur nicht weiter verkommt – dieses Trauerspiel, an dessen Anfang das Bettelverbot steht, ist zum Testfall geworden.

* Anders als beim Spruch auf Glodens Mauer, der auch einen Luxemburgischfehler enthält, „Verbuet“ bekommt ein „t“ und kein „d“ am Ende, haben wir Weidigs Aussage übersetzt, weil sie schlicht zu viele Luxemburgischfehler enthält.