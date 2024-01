Nach seinen bisherigen Saisonleistungen war klar, dass bei der Titelvergabe kein Weg am Dippacher Rick Meylender vorbeiführen würde. Nach einem spannenden Rennen konnte der 17-jährige seinen Mannschaftskollegen Jonah Flammang-Lies um neun Sekunden distanzieren. Das Podium vervollständigte Yannis Lang vom Cycling Team Atertdaul.

Nachdem der zweite Startversuch geglückt war, nahmen die Talente der Union cycliste Dippach das Heft in die Hand, allen voran Rick Meylender. „Die ersten anderthalb Runden lief alles perfekt. In der Treppenpassage ist mir dann jedoch die Kette gleich zweimal abgesprungen, sodass ich bis in die Wechselzone laufen musste. Dadurch habe ich viel Zeit verloren und bin auf Rang vier zurückgefallen“, so der Topfavorit, der nach dem Radwechsel den sofortigen Anschluss zum Spitzentrio mit Yannis Lang, Lenn Schmitz und Jonah Flammang-Lies fand. Als Meylender erneut das Weite suchte, gelang es Letztgenanntem, sich an sein Hinterrad zu klemmen.

„Jonah hat mir das Leben danach wirklich schwer gemacht. Ich habe versucht, ruhig geblieben, um in meinem Rhythmus weiterzufahren. In der letzten Runde ist Jonah ein Fehler unterlaufen. Das konnte ich ausnutzen, um mich leicht von ihm abzusetzen und den Vorsprung bis ins Ziel noch leicht auszubauen. Durch meine Favoritenrolle habe ich großen Druck verspürt und bin froh, dass es am Ende gut ausgegangen ist“, so der neue Landesmeister erleichtert. Für Meylender war es, nach Triumphen im Cross, auf der Straße und im Mountainbike, der mittlerweile fünfte Titelgewinn.

Nach der verpassten Überraschung war sein Kontrahent natürlich enttäuscht: „Ich hatte während des Rennens ein gutes Gefühl. Nach einem geglückten Start bin ich kurz darauf wegen eines Sturzes zurückgefallen. Als ich Mitte des Rennens zu Rick (Meylender) aufgefahren war, wollte ich so lange wie möglich an ihm dranbleiben. In der letzten Runde habe ich mir Hoffnungen auf den Sieg gemacht, bis mich ein Fahrfehler gezwungen hat, vom Rad abzusteigen. Dadurch war der Weg für ihn frei“, so der Zweitplatzierte, der im kommenden Jahr eine weitere Chance auf den Junioren-Titel bekommen wird.

Für Meylender, der bei der Schlammschlacht vor einem Jahr in Mamer Dritter geworden war, ist die Saison noch längst nicht vorbei. „Am kommenden Samstag bin ich in Belgien beim Kasteelcross in Zonnebeke im Einsatz. Am darauffolgenden Wochenende geht es zum Weltcup-Rennen nach Hoogerheide (NL) und dann hoffentlich zur Weltmeisterschaft nach Tabor (CZE)“, freut sich Meylender auf die kommenden Herausforderungen.