Zitterpartie am Freitagabend bei „The Voice of Germany“. Im Duell mit dem Deutschen Marc Altergott konnte sich der Luxemburger Joel Marques Cunha zunächst durchsetzen, doch dann sorgten die Coaches Bill und Tom Kaulitz für eine kleine Sensation.

Joel Marques Cunha aus Differdingen hat es am Freitagabend bei der deutschen Castingshow „The Voice of Germany“ in die nächste Runde geschafft. Beim „Battle“ stand der Luxemburger mit dem 16-jährigen Marc Altergott aus Niedersachsen auf der Bühne. Beide performten den Song „Impossible“ von James Arthur. Die Jury, bestehend aus Bill und Tom Kaulitz, Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella, schien sichtlich ergriffen vom Gesangsduett und auch das Publikum stand bei der Performance auf, um mitzujubeln. Tom Kaulitz sprang nach dem Auftritt sogar auf seinen Jury-Sessel und stieß Freudenschreie aus.

Unmöglich schien es dann auch für Marques Cunhas und Altergotts Coaches, Bill und Tom Kaulitz, sich für einen von beiden zu entscheiden. Was sie dann schlussendlich auch nicht taten. Denn obwohl die Kaulitz-Brüder zuerst den Luxemburger in die nächste Runde schickten, verkündeten sie nur wenige Sekunden später, dass auch Altergott weiter sei. Somit haben sowohl Marques Cunha als auch Altergott ein Ticket in die nächste Runde erhalten.

Der 25-jährige Differdinger hatte am 24. September bei den Blind Auditions mit dem Song „Way Down We Go“ von Kaleo alle Jurymitglieder von sich überzeugen können. Alle wollten den Kandidaten in ihr Team aufnehmen. Der Luxemburger entschied sich damals für das Team von Bill und Tom Kaulitz der bekannten Band Tokio Hotel.

Marques Cunha ist Erzieher und lebt zusammen mit seiner Mutter und einer von insgesamt drei Schwestern in einem Haus in Differdingen.