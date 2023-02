Hostert ist eine von mehreren Mannschaften, für die das vorrangige Ziel der Klassenerhalt ist. Trainer Lars Schäfer will seiner Mannschaft in der Rückrunde noch mehr Struktur verleihen und hat aus diesem Grund zwei Neue mit Erfahrung geholt.

USH-Trainer Lars Schäfer blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung zurück. In den Testspielen zeigte seine Mannschaft sehr unterschiedliche Gesichter. „Es liegt noch Arbeit vor uns“, kommentiert der ehemalige Mittelfeldspieler den Formzustand. Der 40-Jährige ist jedoch zuversichtlich, dass der Auftakt der Hinrunde besser verlaufen wird als der Beginn der Meisterschaft. Im vergangenen Sommer starteten die Hosterter mit einem Punkt aus sechs Spielen denkbar schlecht in die BGL Ligue. Aber auch diesmal hat das Auftaktprogramm es in sich. „Düdelingen und Hesperingen sind sicherlich besser als der Rest der Liga. Aber auch in diesen Spielen darf es uns nicht um Schadensbegrenzung gehen. Wir können auch solche Gegner besiegen, wenn wir Disziplin und Laufbereitschaft zeigen. Nach diesen beiden Spielen kommen die wichtigen Duelle auf Augenhöhe“, sagt Schäfer über das Auftaktprogramm.

Damit die Rückrunde erfolgreich verlaufen kann, wurden mit Innenverteidiger Leo Benz (vom deutschen Regionalligisten TSV Rain/Lech) und Flügelspieler Eliot Gashi (F91) zwei erfahrene Akteure an Bord geholt. „Leo Benz soll die Lücke in der Abwehr schließen, die durch die Suspendierung von Amar Duracak und die lange Sperre von Sekou Coulibaly entstanden ist. Eliot Gashi soll bei uns zum Führungsspieler heranwachsen. In den Testspielen hat er unser Niveau bereits gehoben. Es ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann“, so Schäfer.

Nach 15 Spieltagen steht die US Hostert auf dem 14. Platz und damit auf dem ersten Relegationsplatz. Auch im Pokal ist die Mannschaft aus der Gemeinde Niederanven noch vertreten. Schäfer ist davon überzeugt, dass sein Verein auch kommende Saison in der BGL Ligue vertreten sein wird. „Die Mannschaft hat mittlerweile mehr Struktur. Wir befinden uns auf einem guten Weg, aber sind noch nicht dort, wo ich hin will. Mein Ziel ist der direkte Klassenerhalt, alles andere wäre übertrieben.“

Unser Tipp: Hostert wird bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Das Erreichen des Relegationsplatzes wäre bereits ein kleiner Erfolg.