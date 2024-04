Entlang der Mosel besteht Hochwasserrisiko in der Nacht zum Mittwoch

Das lange Osterwochenende ist für viele Luxemburger wortwörtlich ins Wasser gefallen – mit Ausnahme von ein paar Sonnenstunden am Montag. Das Wasserwirtschaftsamt warnt nun vor möglichem Hochwasser entlang der Mosel. Auch Meteolux hat eine „Alerte jaune“ für den Süden Luxemburgs ausgerufen. Diese gilt von Dienstag, 14 Uhr bis Mitternacht am Donnerstag, geht aus dem Bericht des nationalen Wetterdienstes hervor.

Die Pegel entlang der Mosel werden aufgrund der Niederschläge der letzten Tage bis in die Nacht zum Mittwoch ansteigen, schreibt das Amt in einer Pressemeldung. Ein Überschreiten der Meldehöhe von 5,30 Meter am Pegel Stadtbredimus sei nicht auszuschließen. Allerdings wird aufgrund der aktuellen Wetterlage davon ausgegangen, dass die Wasserstände im Laufe des Mittwochs wieder sinken werden.

Die aktuellen Pegelstände und Abschätzungen der Pegelstände können auf der Webseite inondations.lu eingesehen werden.