Bei dem Betzdorfer Satellitenbetreiber SES klingelt es in den Kassen: Auch 2022 hat das Unternehmen schwarze Zahlen geschrieben.

Wie die Firma am Montag bekannt gibt, wurde im vergangenen Jahr ein Umsatz von 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Zinsen und Abschreibungen liegt das Resultat bei 1,1 Milliarden Euro, leicht mehr als im Vorjahr.

Steve Collar, CEO von SES, erklärte in der Pressemitteilung, man sei zufrieden mit dem Ergebnis. Das Umsatzplus von neun Prozent sei „vorwiegend auf die kräftige Erholung in den Bereichen Kreuzfahrt und Luftfahrt sowie die Übernahme von DRS GES zurückzuführen.“ SES-17 sei nun über Amerika im Betrieb und unterstütze das Luftfahrt-Netzwerk von Thales sowie 17 neue im Jahr 2022 unterzeichnete Verträge,

Zur rezent angekündigten Unterschrift eines Abkommens mit dem luxemburgischen Verteidigungsministerium sagt Collar: „Ich war sehr stolz, gemeinsam mit dem Ministerium das Programm MEO Global Service (MGS) ankündigen zu dürfen.“ Das Programm soll bis zu 195 Millionen Euro für O3b-mPOWER-Dienste generieren. Außerdem begrüße man die Genehmigung von IRIS2 durch das Europäische Parlament. Mit drei erfolgreich gestarteten und in Betrieb genommenen Satelliten habe SES im Jahr 2022 einen Meilenstein in den USA erreicht. Sie decken den unmittelbaren Bedarf an Satelliten-Kapazität, um die Freigabe des C-Bands zu ermöglichen.

Für 2023 erwartet sich die Satellitenfirma ein gutes Ergebnis. Die Prognose für 2023 liege bei einem Umsatz von 1,9-2 Milliarden Euro und einem bereinigten Ergebnis von 1 Milliarde. Im zweiten Quartal seien zwei weitere Starts von O3b-mPOWER-Satelliten geplant.