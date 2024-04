Ein internationaler Wissenschaftswettbewerb findet noch bis Ende der Woche in Luxemburg statt. Am Dienstag standen in der Hauptstadt nun die ersten Aufgaben auf dem Programm der „European Olympiad Of Experimental Science“ (EOES).

Aufgeregt hatten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „European Olympiad Of Experimental Science“ (EOES) – eines internationalen Wissenschaftswettbewerbs, der zurzeit in Luxemburg ausgetragen wird – diesen entgegengefiebert, am gestrigen Dienstag standen diese nun auf dem Programm: wissenschaftliche Aufgaben, die es in den Räumlichkeiten des Universitätscampus in Limpertsberg zu lösen galt.

Rund 140 junge Menschen und etwa 90 Begleitpersonen aus 25 europäischen Ländern nehmen noch bis Sonntag an der Veranstaltung teil. Gespräche mit ihnen bei der großen Eröffnungsrallye der EOES 2024 am Montag zeigten, wie wichtig die Prüfungen für die jungen Menschen sind. Denn sie bestimmen, welches Land in diesem Jahr den Wanderpokal mit nach Hause nehmen wird. Neben den wissenschaftlichen Aufgaben stehen bis Ende der Woche auch kulturelle und soziale Aktivitäten auf dem Programm. (sas)