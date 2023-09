Gewaltsamer Überfall mit Pfefferspray in Differdingen und versuchter Diebstahl in Wiltz

Zu einem versuchten Diebstahl ist es in der Nacht zum Mittwoch in Wiltz gekommen. Gegen 1 Uhr nachts versuchten zwei Täter, auf einer Baustelle in der avenue Nicolas Kreins Kupferkabel zu stehlen. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen in einem Presseschreiben mit. Einer Polizeistreife ist es gelungen, einen der Täter vor Ort zu stellen, der zweite konnte jedoch flüchten.

Hinweise und verdächtige Personen sollen umgehend der Polizeidienststelle Wiltz unter der Telefonnummer 244 89 1000 oder per E-Mail an die Adresse police.ardennes@police.etat.lu gemeldet werden.

Überfall mit Pfefferspray

Zu einem gewaltsamen Überfall kam es am Dienstagabend in Differdingen in der rue Emile Mark. Ersten Informationen zufolge haben drei Männer das Opfer mit Pfefferspray angegriffen und seine Tasche gestohlen. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Tasche konnte jedoch wiedergefunden und dem Opfer zurückgegeben werden. Das Opfer erstattete Anzeige. (DJ)