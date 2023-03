Die Mehrheit des Gemeinderats in Luxemburg-Stadt will, dass Betteln in der Hauptstadt untersagt wird

In Luxemburg-Stadt soll das Betteln verboten werden. Nach einer Abstimmung in der hauptstädtischen Gemeinderatssitzung am Montagnachmittag ist die Mehrheit von DP und CSV diesem Ziel nun einen Schritt näher gekommen.

Fremde um Geld zu bitten soll in der Hauptstadt von Luxemburg untersagt werden. Mit einem Ziel: organisierten Bettelnetzwerken das Handwerk zu legen – wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Schöffe Serge Wilmes (CSV) am vergangenen Mittwoch beim monatlich stattfindenden „City Breakfast“ betonten. Sie wiederholten dabei, dass das Verbot an verschiedenen Orten im Stadtzentrum und während der Stunden zwischen 7 und 22 Uhr gelten soll.

Mehr als zwei Stunden wurde am Montag über das geplante Bettelverbot diskutiert Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Um dieses Vorhaben nun in die Tat umzusetzen, stand am Montag eine entsprechende Anpassung der Polizeiverordnung der Stadt Luxemburg auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Da es in den Tagen vor der Sitzung schon Kritik von der Opposition gehagelt hatte, dürfte es niemanden verwundern, dass das Bettelverbot am Montag hitzig diskutiert wurde. So warfen Mehrheit und Opposition sich gegenseitig vor, das Thema – weniger als drei Monate vor den Gemeindewahlen – zum Sammeln von Stimmen zu nutzen.

Die Abänderung der Polizeiverordnung wurde letztlich mit den Stimmen der Mehrheit beschlossen. In einem nächsten Schritt muss der geänderte Text nun innerhalb von drei Monaten vom Innenministerium gutgeheißen werden – seit dem 1. Januar 2023 gilt in Luxemburg diese Vorgehensweise. Dabei überprüft das Ministerium die Gesetzmäßigkeit der Verordnungen. Enthalten diese nicht-legale Bestimmungen, kann Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) ihre Zustimmung ablehnen. In dem Fall kann eine Verordnung nicht in Kraft treten. Demnach wird die kommende Zeit zeigen müssen, wie es mit dem geplanten Bettelverbot weitergeht.

Mehr zu diesem Thema:

– „On criminalise la pauvreté“: Jean-Pierre Tabin au sujet de la lutte contre la mendicité

– Bettelverbot in Luxemburg-Stadt: Details zur Umsetzung sind noch unklar

– Reglement gegen Betteln: Geschäftsbund begrüßt Verbot – „déi Lénk“ ist empört

– Erstmals konkrete Zahlen: Sozialarbeiter zählen 197 Obdachlose im Laufe eines Abends in der Hauptstadt

– „Nackte Zahlen sagen nichts aus“: Reaktionen auf die Angaben der Familienministerin