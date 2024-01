Am kommenden Samstag werden die neuen Landesmeister auf dem „Holleschbierg“ in Hesperingen ermittelt. An diesem Sonntag haben die Titelkandidaten die Möglichkeit, sich einem letzten Formtest auf der Meisterschaftsstrecke zu unterziehen. Beim regionalen Cross, organisiert vom Verein Le Guidon Alzingen, werden zum vorletzten Mal auch Punkte für die Wertung des Skoda Cross Cup vergeben.