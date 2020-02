Am Boulevard Raiffeisen zwischen dem Einkaufszentrum Cloche d’Or und dem Parking Luxemburg-Süd auf Howald fehlt es an Fußgängerwegen. Passanten sind gezwungen, über die Fahrbahn zu laufen. Erst Ende des Jahres, nach Fertigstellung des Boulevards, soll die Situation normalisiert sein.

Autofahrer, die oft auf der Strecke zwischen Cloche d’Or und Howald unterwegs sind, wissen, dass sie dort besser doppelt vorsichtig sind: In Höhe des neuen Einkaufszentrums laufen regelmäßig Fußgänger über die Straße, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben.

Doch wohin sollen sie? Bis dato gibt es keine Fußwege an dem kurzen Abschnitt des Boulevard Raiffeisen. Aktuell sind die Passanten, die zwischen dem Einkaufszentrum, dem Parking Luxemburg-Süd und den dortigen Bushaltestellen unterwegs sind, quasi gezwungen, über die Fahrbahn zu gehen. An einigen Stellen benutzen sie ausgetretene Pfade entlang den Leitplanken (s. links auf dem Foto), Wege, die bei Regen zu wahren Rutschbahnen werden dürften. Eine Situation, die als alles andere als sicher bezeichnet werden kann.

Darauf hin angesprochen, meinte der Pressesprecher der Straßenbauverwaltung, Ralph Di Marco, man sei sich der Situation bewusst, und es lägen schon Lösungsvorschläge vor.

Die Straßenarbeiten am Boulevard Raiffeisen auf Cloche d’Or sollten bis zum Herbst abgeschlossen sein. Die Situation für die Fußgänger werde sich aber erst danach verbessern: Es sei an den betroffenen Stellen eine Art Laufsteg („passerelle“) vorgesehen, die aber erst Ende des Jahres realisiert werden könnte.

Auf der „rue Raiffeisen“ (sowie auf dem geplanten „Boulevard Cloche d’Or“) wird der motorisierte Individualverkehr auf zwei Spuren in jede Richtung organisiert. Darüber hinaus ist eine seitliche Zufahrt entlang des Boulevards „rue Raiffeisen“ geplant, um den Zugang zu den privaten Grundstücken zu erleichtern. Selbstverständlich würden auf den beiden Hauptachsen bidirektionale Seiten- oder Zentralbusspuren vorgesehen, schreiben die „Ponts et chaussées“ in einem entsprechenden Dokument.

Einmal fertiggestellt, soll der Raiffeisen-Boulevard die gleiche Art von Entwicklung vollziehen, wie sie am Kennedy-Boulevard auf dem Kirchberg zu sehen ist. Neben dem Autoverkehr werden Bus-, Straßenbahn und Radspuren eingerichtet, die vom Autoverkehr getrennt sind.