Fahrer schrammte den Spiegel eines entgegenkommenden Autos und flüchtete anschließend. Andere Fahrer hatten zu viel getrunken und sich dann ans Steuer gesetzt. Das geht aus dem Polizeibericht am Sonntag hervor.

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Samstagabend gegen 18.10 Uhr auf dem CR345 bei Colmar-Berg ein „womöglich“ hellgrauer Toyota den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeuges schrammte und der Fahrer anschließend flüchtete. Der Pkw war in Richtung Mertzig unterwegs, der Zwischenfall ereignete sich nach der Ausfahrt Oberfeulen. Informationen zu dem Vorfall sollen der Polizei Diekirch per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu oder unter der Telefonnummer +352 24 48 01-000 gemeldet werden.

Weiter teilt die Polizei mit, dass in der Nacht zum Sonntag einige Verkehrsteilnehmer zu tief ins Glas geschaut hatten. Ein Fahrer kam gegen 2.30 Uhr zwischen Kahler und Hiwingen von der Fahrbahn ab und landete anschließend im Straßengraben. Er kam zur Kontrolle ins Krankenhaus, der Alkoholtest fiel positiv aus, woraufhin er seinen Führerschein abgeben musste.

Eine Polizeistreife stieß bei einer Kontrolle in der avenue de la Gare in der Hauptstadt auf einen betrunkenen Autofahrer. Seinen Führerschein haben die Beamten beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Einen weiteren Führerschein haben die Beamten am Samstagmorgen eingezogen, nachdem eine Fahrerin in Ingeldorf unter Alkoholeinfluss beim Manövrieren gegen die Wand eines Gebäudes gestoßen war.

Zudem meldet die Polizei zwei Einbrüche und zwei Personen, die sie festnehmen konnte. In der Nacht zum Sonntag sind ein oder mehrere Täter in ein Einfamilienhaus in Hobscheid eingebrochen. Dabei schlugen sie laut Polizei vermutlich ein Küchenfenster ein, um in das Haus zu gelangen. Die Spurensicherung war vor Ort. Einen versuchten Einbruch gab es am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Neudorf. Die Polizei konnte die zwei Täter nach einer kurzen Fahndung stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Personen festgenommen und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.