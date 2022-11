In Luxemburg-Stadt laufen die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung am Freitag. Auch in Esch fällt am Freitag der Startschuss für den Weihnachtsmarkt. (Foto: Editpress/Hervé Montaigu)

Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Die ersten Weihnachts- und Wintermärkte werden ab diesem Wochenende die Vorfreude auf die Feiertage steigen lassen. Das Tageblatt hat sich aus den vielen stimmungsvollen Weihnachtmärkten hierzulande zehn herausgepickt. Die Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Luxemburg-Stadt: Am Freitag fällt in der Hauptstadt der Startschuss für die sogenannten „Winterlights“. Vom 18. November bis zum 8. Januar 2023 taucht die Stadt wieder in ein Meer aus Lichtern ein. Bis einschließlich Neujahr finden der „Lëtzebuerger Chrëschtmaart“ auf der place d’Armes, der Wintermarkt auf der place de la Constitution sowie der „Niklosmaart“ auf dem Pariser Platz statt. 101 Chalets und Buden bieten ihre Spezialitäten und traditionellen Weihnachtsleckereien an. Ein nostalgisches Karussell und ein Riesenrad sind nur zwei der insgesamt 22 Fahrgeschäfte, auf die sich die Besucher freuen können. Aufgrund der Energiekrise haben sich die Stadtverantwortlichen dazu entschieden, dass die Beleuchtung in diesem Jahr eingeschränkt wird. Weitere Informationen zum gesamten Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.winterlights.lu.

2. Esch/Alzette: Auch die „Minettemetropole“ bereitet sich aktuell auf die kommende Weihnachtszeit vor: Der „Escher Krëschtmoart“ ist vom 18. November bis 23. Dezember geöffnet. In diesem Jahr steht wieder die große Glühweinpyramide, bei der sich die Besucher mit leckeren Heißgetränken versorgen können, auf dem Rathausplatz. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag findet ein Unterhaltungsprogramm statt. Öffnungszeiten und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt Esch zu finden.

3. Differdingen: Weihnachtlicher Duft wird sich bald mitten im Zentrum der Stadt verbreiten. Die festlich geschmückten Chalets und vor allem die energiesparende Eislaufbahn aus Kunststoff werden das Publikum anziehen. Die offizielle Eröffnung findet am 2. Dezember um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Heiße Schokolade, Glühwein oder auch Kartoffelpuffer können anschließend noch bis zum 22. Dezember genossen werden.

4. Düdelingen: Vom 26. November bis 18. Dezember herrscht vorweihnachtliche Stimmung in der „Forge du Sud“. Am 26. November eröffnet zuerst der Wintermarkt auf dem Platz „Am Duerf“, am 9. Dezember geht es dann mit dem traditionellen und mittelalterlichen Weihnachtsmarkt los. Auf dem Rathausplatz bieten lokale Vereine in den Chalets Geschenkideen, Dekoartikel und die für die Weihnachtszeit typischen Gerichte und Getränke an. Die Marktstände im mittelalterlichen Gewand sowie ein Lagerfeuer nehmen die Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit mit. In der „Maison des jeunes“ findet in diesem Jahr wieder der „Jugendwanter“ statt. Weitere Informationen dazu sowie zum Konzertprogramm gibt es unter www.dudelange.lu.

5. Mamer: Beim „Mamer Schlass“ stehen vom 25. November bis zum 8. Januar 2023 die „Winter Moments“ auf dem Programm. Geboten werden unter anderem eine Inline-Skating-Bahn, eine Sportbar sowie ein zweistöckiges Chalet im Schweizer Stil. Aufgrund der Energiesparmaßnahmen wurde die Eisbahn durch die bereits genannte Alternative ersetzt, die auf dem Parkplatz des Mamer Schlosses zu finden sein wird. Der Weihnachtsmarkt findet an zwei Wochenenden auf der „Kierchplaz“ statt: Vom 2. bis 4. Dezember sowie vom 9. bis 11. Dezember warten rund 20 Chalets auf die Besucher.

6. Diekirch: Mitte Dezember ist „Chrëstzait“ in der Eselstadt. Der 16., 17. und 18., Dezember sind die diesjährigen Termine für den „Chrëstmaart“. Freitags (16. Dezember) haben die Weihnachtsbuden bis 21.00 Uhr geöffnet. Am 10. und 11. steht Adventsshopping auf dem Programm.

7. Mondorf: Der 30. Weihnachtsmarkt in Mondorf geht über drei Wochenenden (25. bis 27. November, 2. bis 4. Dezember und 9. bis 11. Dezember). Auf der place des Villes jumelées stehen 30 festlich geschmückte Chalets, wo es allerlei Deko- und Geschenkartikel gibt. Herzhafte Speisen und die zur Jahreszeit passenden Getränke werden ebenfalls nicht fehlen. An den drei Wochenenden werden zudem Nordmanntannen zum Verkauf angeboten.

8. Echternach: Einer der ältesten Weihnachtsmärkte Luxemburgs öffnet am dritten Adventswochenende (vom 9. bis 11. Dezember) auf dem Parkplatz „A Kack“. Auf www.weihnacht.lu gibt es alle wichtigen Details zum weiteren Programm.

9. Vianden: Am Samstag, dem 26. November, verwandelt sich der Vic-Abens-Platz in Vianden in ein Winterwunderland. Ab 14.00 Uhr öffnen die Stände und Buden mit ihren handgefertigten Dekorationen und Weihnachtsleckereien. Den ganzen Nachmittag über finden Bastelworkshops und weitere Aktivitäten für Kinder statt. Ab 14.15 Uhr sind Elsa, Olaf und Anna, die Figuren aus dem bekannten Animationsfilm „Frozen“, für ein „Meet & Greet“ vor Ort. Der „Kleeschen“ wird ebenfalls den Weg nach Vianden finden.

10. Heringer Millen: Das Touristcenter „Heringer Millen“ (1, rue des Moulins, Müllerthal) bietet einen Weihnachtsmarkt in gemütlichem Ambiente. Am 2., 3. und 4. Dezember gibt es verschiedene Kunsthandwerke zu entdecken. Allerlei Produkte aus der Region und handgefertigte Dekoartikel und Geschenkideen aus Stoff, Holz, Keramik oder auch Metall gibt es ebenfalls zu entdecken.