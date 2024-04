Die Polizei berichtet am Samstag von zwei Diebstählen in der Luxemburger Hauptstadt. Ersterer trug sich am frühen Freitagmorgen zu. Mehrere Personen schlugen am Bahnhof auf ihr auserkorenes Opfer ein und verletzten es dabei leicht. Anschließend stahlen sie dessen Mobiltelefon und Bargeld.

Der zweite Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag auf Höhe der place Clairfontaine. Auch bei diesem Übergriff näherten sich ersten Informationen der Polizei zufolge mehrere Täter ihrem Opfer und „wurden handgreiflich“. Sie stahlen dessen Mobiltelefon und ergriffen anschließend die Flucht. Das Opfer trug dabei leichte Verletzungen davon.

In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungen ein, geht aus dem Polizeibulletin hervor.