In und rund um Esch sind am Samstagnachmittag viele Feuerwehrfahrzeuge und anderes Gerät im Einsatz. Der Grund ist eine Verschmutzung der Alzette. Um was es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.

Christian Weis, der Bürgermeister von Esch, erklärte gegen 16.30 Uhr gegenüber dem Tageblatt, er sei gegen 14 Uhr von seinem Schifflinger Amtskollegen informiert worden, dass auf der Alzette ein „leichter, fleckiger Film“ zu sehen sein. Da sei die Feuerwehr aber bereits im Einsatz gewesen.

Kräfte des CGDIS am Samstagnachmittag im Einsatz zwischen Lallingen und Schifflingen Was ist hier los? Viele Einsatzfahrzeuge dürften am Samstag manche Menschen verschreckt haben Die Ölsperre auf der Alzette am späteren Nachmittag, gegen 17 Uhr Lage im Griff: An der Alzette beenden die Kräfte des CGDIS ihren Einsatz am Samstagnachmittag Lage im Griff: An der Alzette beenden die Kräfte des CGDIS ihren Einsatz am Samstagnachmittag so langsam Eine schwimmende Sperre auf der Alzette

Seinen Informationen zufolge beginnt die Verschmutzung irgendwo in Esch: Um sie einzugrenzen, haben Kräfte von CGDIS und Wasserwirtschaftsamt da, wo der Fluss unterirdisch verläuft, über die Kanalschächte Zugang genommen, um Proben zu nehmen. Außerdem wurden auf der Alzette oberflächliche Sperren gelegt, um die Verschmutzung aufzufangen.

Der Ursprung der Verschmutzung könne in der Mitte der Alzettestraße liegen, möglicherweise sei eine dortige Baustelle die Quelle.

Neben Kräften des CGDIS waren auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamts und der Gemeinden im Einsatz.

Laut RTL wurde die Feuerwehr bereits um 9.30 Uhr alarmiert. Dies kann derzeit (Stand 17.30 Uhr) nicht verifiziert werden, da durch die CGDIS keine allgemeine Presseinformation erfolgte. Auch Anfragen per Mail und Telefon sind bis Redaktionsschluss nicht beantwortet worden.