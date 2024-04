Ein mutmaßlicher Ladendieb war am späten Mittwochnachmittag in Bereldingen in einem Supermarkt unterwegs – zumindest wurde das der Polizei gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen dann vor Ort antreffen. Und: Es war kein Unbekannter. Der Verdächtige war den Beamten bereits wegen früherer Diebstähle bekannt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Festnahme des Verdächtigen an, wie aus dem Polizeibulletin vom Donnerstag hervorgeht.

Am Abend in der Nacht auf Donnerstag waren weitere Diebe auf der Lauer – aber dieses Mal Einbrecher. Einer der Täter brach am Abend in der montée des Ecoles in Wiltz in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlte mehrere Schränke. Er war jedoch nicht allein im Haus: Ein Bewohner überraschte den Dieb. Dieser ergriff mit seiner Beute, einem Tablet und Schmuck, die Flucht.

Ein Zeuge meldete der Polizei ein paar Stunden später in der Nacht in der avenue du Rock’n’Roll in Belval einen Einbruch in ein Lokal. Zwei unbekannte Täter hatten sich Zugang verschafft und alle Räume durchsucht. In diesem wie im vorigen Fall war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Präventive Ratschläge zum Schutz vor Einbrüchen sind auf der Website der Polizei zu finden.