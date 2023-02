Mit der Erholung von den Corona-Lockdowns hatte sich der luxemburgische Arbeitsmarkt seit Januar 2021 überaus positiv entwickelt. Im Juni 2022 war die Zahl der Menschen auf Arbeitssuche auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Seitdem jedoch ist ihre Zahl wieder am Steigen. Zum Ende des Monats Januar 2023 lag ihre Zahl nun wieder auf dem gleichen Niveau wie Ende 2021.

Im Jahr 2022 konnte der Luxemburger Arbeitsmarkt keine klare Richtung finden: Während die Zahl der Menschen auf Arbeitssuche bis Sommer auf ein historisches Rekordtief gefallen war, wurde das Jahr letztendlich nur mit einer kleinen Verbesserung beendet.

Im Januar 2023 ist die Arbeitslosenquote in Luxemburg nun weiter leicht gestiegen, wie aus einer Pressemeldung der Luxemburger Arbeitsagentur ADEM hervorgeht. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag zum Monatsende somit bei 15.801 Personen. Das sind 41 Menschen mehr als vor einem Monat, als ihre Zahl um deutlich stärkere 1.138 gewachsen war.

Verglichen mit Juni 2022, als der nationale Arbeitsmarkt die niedrigste Zahl an Menschen auf Arbeitssuche seit Mitte 2012 verbucht hatte, ist es jedoch ein Zuwachs von immerhin 2.163 Menschen. Besonders in den Monaten Juli, Oktober und Dezember war die Zahl der Arbeitssuchenden wieder spürbar gewachsen.

Doch trotz der Verschlechterung in den letzten paar Monaten bleiben die Zahlen, verglichen mit den letzten zehn Jahren, insgesamt gut. Seit dem coronabedingten Höhepunkt der Zahlen im April 2020, ist die Zahl der bei der ADEM eingeschriebenen Menschen auf Arbeitssuche um rund 4.452 Personen geschrumpft.

Seit Juni 2022 wächst hierzulande die Zahl der Menschen auf Arbeitssuche wieder Quelle: ADEM

In fast allen Kategorien von Arbeitssuchenden haben sich die Zahlen verschlechtert, schreibt die ADEM am Montag weiter. So ist, im Jahresvergleich, nur die Zahl der Menschen, die länger als zwölf Monate bei der Arbeitsagentur eingeschrieben sind, zurückgegangen. Deutliche Anstiege von mehr als zehn Prozent waren zuletzt bei denen verbucht worden, die zwischen vier und sechs Monaten bei der Agentur eingeschrieben sind.

Zahl der Neuanmeldungen steigt

Insgesamt hatten sich im Januar 2.893 Menschen neu bei der ADEM angemeldet. Das sind 711 Personen mehr als im Vormonat und 534 mehr als im Vorjahresmonat. Die Neuanmeldungen in diesem Monat beinhalten 90 Anmeldungen von Personen mit vorübergehendem Schutz (Flüchtlinge aus der Ukraine). Ähnlich wie im Vormonat.

Mit der seit Juni 2022 wieder gestiegenen Zahl der Menschen auf Arbeitssuche ist auch die von Statec errechnete saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Januar leicht gestiegen. Sie liegt mittlerweile bei 4,9 Prozent. Damit ist sie aber weiterhin spürbar unter dem Niveau der Corona-Lockdowns im Juni 2020 (7,1 Prozent).

Im Oktober 2021 war die Quote unter 5,4 Prozent gefallen und lag seitdem wieder unter dem Niveau von vor dem Corona-Stillstand. Seitdem war sie weiter zurückgegangen. Zwischen März und Juli 2022 lag sie bei 4,7 Prozent. Das letzte Mal, dass es in Luxemburg eine niedrigere Arbeitslosenquote gab als im Sommer dieses Jahres, war im Dezember 2008.

In Luxemburg wird kurzfristig nicht mit einer wesentlichen Veränderung der Lage gerechnet. Laut der Prognose des nationalen statistischen Instituts Statec von Anfang Dezember wird im Laufe des laufenden Jahres mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,1 Prozent gerechnet.

Mehr neue Arbeitsplätze bei ADEM gemeldet

Die Zahl der unbesetzten Stellen, die Arbeitgeber der ADEM gemeldet haben, ist im letzten Monat derweil wieder gestiegen. Insgesamt 4.266 neue offene Stellen wurden der Agentur im Januar 2023 gemeldet. Deutlich mehr als im Vormonat (2.679) und auch 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Zahl der bei der ADEM gemeldeten verfügbaren Stellen belief sich zum Monatsende auf 10.988. Im September 2021 hatte die Zahl der bei der ADEM gemeldeten offenen Stellen erstmals die Marke von 10.000 überschritten.

Die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt in Luxemburg lag im Januar bei (saisonbereinigt) 508.971 Stellen. Das Land zählt somit heute 12.751 Arbeitsplätze mehr als vor einem Jahr. Seit Ende Januar 2020 (also vor der Corona-Krise) sind im Großherzogtum 37.384 neue Stellen entstanden. Im Mai war hierzulande erstmals die Marke von einer halben Million Arbeitsplätzen überschritten worden. Die Schwelle von 400.000 Jobs war im Februar 2015 überschritten worden, die von 300.000 im Juni 2004.