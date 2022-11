Ce ne sont ni plus ni moins que 15.000 visiteurs qui sont attendus pour la 8e Luxembourg Art Week qui se tient sur le Glacis à quelques encâblures du salon du CAL.

C’est un événement foncièrement commercial, mais aussi foncièrement artistique, les artistes devant payer un loyer comme les autres, les collectionneurs trouver les moyens de cultiver leurs goûts, et les galeristes faire rentrer les revenus, l’hiver, avant la période moins creuse du printemps et de l’été. La Luxembourg Art Week agit ainsi sur plusieurs fronts. En se dotant d’un nouvel espace dédié aux discussions et conférences sur l’art et ses différents acteurs, elle tire profit de la réunion de tous les acteurs de la scène artistique pour allier la réflexion à l’agréable. La foire internationale a d’ailleurs prêté son décor à la remise du très officiel „Lëtzebuerger Konschtpräis“, premier du genre et doté de 10.000 euros, remis à Berthe Lutgen, et offre des happenings comme le concert que Filip Markiewicz donnera aujourd’hui à 15h sur le stand de la Konschthal d’Esch. Le restaurant et le café sont décorés par des agencements de toiles d’Adrien Vescovi, qui expose et étend ses tentures sur la façade du Casino-Forum d’art contemporain.

80 galeries

Pour ce qui est de la raison d’être de l’événement, les ventes d’œuvres d’art, les exposants sont répartis en trois catégories, les plus importants occupant le centre de la structure montée au Limpertsberg (49 galeries), les places take-off (25) réservées aux jeunes galeries sont les moins bonnes, mais aussi les moins chères. Et à l’avant, il y a les espaces monographiques (6), dont celui de la Fellner Contemporary Gallery consacré aux vues animées de l’artiste du Nord du pays Moritz Ney et aux dessins d’intérieurs au fusain de Nuno Lorena présentés par Nosbaum Reding Projects. On ne s’étonnera pas de retrouver quelques grands noms, comme Pierre Soulages, opportunément ressorti après l’exposition médiatique qu’a valu sa récente disparition, côtoyer de nombreux artistes luxembourgeois, comme Robert Brandy.