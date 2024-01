„Et ass Alkohol am Spill“, beschwerte sich der Minister mit kaum verhohlenem Abscheu in der Stimme, als er die empörenden Laster der „Heescherten“ schilderte (Invité vum Dag, Radio100,7, 13.12.2023). Seine Klage könnte suggestiver nicht sein: Alkohol steht hier nicht nur für eine verwerfliche Lebensweise, sondern ist zudem Ausdruck asozialen Benehmens und höchster Verkommenheit. Alkoholisierte „Heescherten“ müssen aus dem Stadtbild entfernt werden. Sie sind eine unzumutbare Plage für die gesitteten, also vermutlich alkoholresistenten Städter. Die neue Regierung bekämpft mit heldenhafter Hartnäckigkeit die Armut, indem sie die Armen verbannt.

Das ist ungefähr so, als wenn ein Arzt bei seinem Patienten ein offenes Geschwür diagnostiziert und dann entscheidet: So, jetzt übertünche ich die klaffende Wunde mal mit einer dicken Schicht Schminke, und weg ist das Problem, denn man kann es nicht mehr sehen. Einem solchen Arzt würde gröbste Fahrlässigkeit zur Last gelegt. Wieso sollte nicht das Gleiche gelten für einen Minister, der die Wunde der Armut wegretuschiert, indem er die Betroffenen kurzerhand aus der Öffentlichkeit vertreibt?

„Et ass Alkohol am Spill“ heißt auch: Hier wird gegen die gesellschaftlichen Spielregeln verstoßen, und das kann ich als Minister nicht tolerieren. Da drängt sich die Frage auf: Wie hält es denn der moralisch auftrumpfende Minister selbst mit dem Alkoholtabu? Nun, er ist alles andere als ein frommer Mineralwasserprediger. Seit Jahren betätigt er sich in aller Öffentlichkeit als notorischer Alkoholpropagandist. In seiner Amtszeit als Bürgermeister von Grevenmacher fühlte er sich geradezu verpflichtet, seine Schutzbefohlenen immer wieder zum hemmungslosen Alkoholkonsum aufzustacheln. Grevenmacher wird jahraus jahrein von unzähligen Weinfesten heimgesucht. Und immer marschierte der Ex-Bürgermeister in der vordersten Folkloristenreihe, wenn es galt, den Wein zu glorifizieren und der Weinlobby eine hehre Absicht zu bescheinigen, die das tumbe Volk ja nur nicht mit Verführung zum Drogenmissbrauch verwechseln sollte.

Ganze Fotostrecken in den Medien belegen, wie munter und motiviert der Ex-Bürgermeister immer wieder als eine Art freiwilliger und honorarfreier Anwalt der Winzergenossenschaften das Rampenlicht suchte. Ob er sich mitten im ominösen Grevenmacher Weinköniginnendelirium zu einer hochprozentigen Festrede hinreißen ließ, oder ob er im zutiefst lächerlichen Kostüm der sogenannten Confrérie St. Cunibert auftrat, stets lautete sein Credo: Alkohol ist ein zuverlässiger Lebensbegleiter, liebe Mitmenschen und Mitwähler, lasst euch nicht einreden, dem edlen Traubensaft zu misstrauen, nur Lebensverächter verabscheuen die gute, staatlich zertifizierte Alkoholkeule.

„Den Himmel Wäin ons mécht“

In der Nomenklatura des Notabeln-Clans Confrérie St. Cunibert ist der Minister übrigens nicht nur Vize-Präsident, er bekleidet zudem das Amt eines „Grand Connétable“. Machen wir es kurz: Ein „connétable“ oder „Konstabler“ war in längst verflossenen Zeiten „ein Soldat oder Polizist im gehobenen Rang“, weiter „ein Stallmeister und Befehlshaber der Kavallerie“. Hier zeigt sich, wie im weinseligen Ambiente der Weinbruderschaft (Wahlspruch: „Eens am goude Wäin”) rückständige Herrschaftsmodelle durchgespielt werden: Da wird praktisch die spätere Karriere des „Grand Connétable“ als Polizeiminister vorweggenommen, geboren aus dem Geist des Alkohols.

Was lernen wir aus all diesen Diskrepanzen? Alkohol in der Hand von „Heescherten“ ist des Teufels, Alkohol unter dem Protektorat von Bürgermeistern und Ministern ist eine Gottesgabe (cf. „Den Himmel Wäin ons mécht“, wie es in einer bezeichnenden Zeile der Nationalhymne heißt). Wer auf der Straße sitzt und provokant die billige Fuselflasche schwenkt, ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit, wer hinter Schutzmauern in warmen Gemächern diskret und elegant – und vor allem unsichtbar – das edle Gewächs kredenzt, unterstützt die nationale Wirtschaft. Hier wie dort geht es um den Suff, so viel ist klar, aber Suff ist nicht gleich Suff. Dem Bettler wird das Recht auf ein bisschen alkoholgestützte Wärme verweigert, der Minister setzt sich locker und beschwingt über alle alkoholbedingten Kollateralschäden hinweg.

Wie es sich für einen vereidigten hohen Staatsdiener gehört, kann der Minister einen wirksamen Alkoholschutzraum ins Feld führen, nämlich ein schönes Privathaus mit einer soliden Abgrenzungsmauer. Diese Mauer signalisiert: Verehrter außenstehender Bürger, hier bist du am Limit. Hier ist Schluss mit Geselligkeit und Leutseligkeit. Wer diese Mauer unerlaubt überwindet, bricht den Hausfrieden. Bleib also draußen, jenseits dieser Mauer ist der Minister kein allseits verfügbarer Tröster des Stimmviehs mehr, sondern ein Privatmann, der unbeobachtet seine Privilegien hegt und pflegt. Dies ist kein offenes Haus, sondern ein abgegrenzter Rückzugsort, ein befestigtes Versteck. Hier ist der Minister dir keine Rechenschaft mehr schuldig, auch nicht über sein Verhältnis zum Alkohol. Hier ist er ganz bei sich.

Die Bettler sollten also ihre staatsbürgerlichen Pflichten ernst nehmen und sich schleunigst ein repräsentatives Haus mit einer auffälligen Grenzmauer zulegen, statt sich aus blankem Trotz und purer Boshaftigkeit im elenden und schutzlosen Freiluftquartier dem abstoßenden Alkoholkonsum hinzugeben. Sobald sie wohnen wie der Minister, alkoholisieren sie sich völlig legal und staatstreu.