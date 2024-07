Forum / Strip-tease politique d’un caméléon

Cela est passé un peu à la trappe au Luxembourg. Mais à Bruxelles, il y a des choses qui viennent de se passer, qui devraient être regardées à la loupe et qui devraient nous (vous) interpeller. Je parle notamment de l’organisation des groupes politiques du nouveau Parlement européen, où nous avons assisté à un véritable strip-tease de la part d’un élu luxembourgeois. Ce geste éminemment politique révèle la vraie nature (politique – bien sûr), des uns et des autres.

Voilà que M. Fernand K., le nu dont il est question plus haut, a intégré, à Bruxelles, un groupe politique appelé ECR, „European Conservativ Reformer“, dont font partie, des représentants élus sur la liste du parti politique français appelé „Reconquête“, dont le chef de fil politique est Eric Zemmour, un vrai fasciste des temps modernes. Vous connaissez le proverbe souvent utilisé par ma grand-mère, qui est plus vrai que jamais: „Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es!“

Florilège? Le Monsieur en question, au cours des différentes élections récentes en France, a pu donner un aperçu édifiant de ses intentions, de sa vision de la société et du monde, de sa faculté débordante de cliver, de dénigrer l’autre, surtout si ce dernier n’est pas blanc de couleur, s’il possède une autre religion que la religion catholique. Ses idoles sont les théoriciens de l’extrême droite apparus dès la fin du 19ᵉ siècle: Barrès, Maurras, Bainville. Il s’est fait une spécialité de faire des plaidoyers vibrants en faveur de l’ultranationalisme, de la xénophobie et même de l’antisémitisme. Pour finir il n’a cessé de proclamer ce qu’il nomme l’infériorité des femmes.

Il a fait preuve d’un véritable exploit: il a doublé Marine Le Pen sur sa droite, il fallait le faire quand même, tellement le couloir était étroit. Le maréchal Pétain, un vrai héros anti-français, ou antinational, bourreau de millions de juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale, est une de ses références, de ses idoles, dont il ne cesse de se réclamer. Au cours des dernières années, cet énergumène, horrible et détestable, a été condamné plusieurs fois par la justice: une première fois pour provocation à la haine raciale, une deuxième pour insulte publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion d’autres personnes. Il avait par ailleurs insulté à la télé une personne à cause de son prénom qui n’avait pas, d’après lui, de consonance assez française.

Paroles oui, mais actes contraires

Le pain quotidien de M. Zemmour consiste à être le défenseur intransigeant de l’Occident chrétien et à proférer, à tout va, une haine sans limites de l’islam et des musulmans, de l’immigration et des migrants, tout ça bétonné dans un récit aux relents fascistes: celui du grand remplacement.

Voilà, nous y sommes: ce concept fondamental pour l’extrême droite en Europe, est en fait une théorie complotiste, fondée plus sur un ressenti, des impressions, que sur des données démographiques ou statistiques réelles, biaisée par une défiance de nature xénophobe et raciste, qui affirme qu’il existerait (attention, conditionnel!) en Europe un processus de substitution de la population autochtone, par une population non européenne, originaire en premier lieu d’Afrique subsaharienne et du Maghreb.

Attention, la série continue. Le second axe d’action de Zemmour, le spiritus rector de M. Fernand K., qui l’a reçu officiellement à Luxembourg il y a quelque temps, et dont les partis, désormais, se côtoient et collaborent étroitement à Bruxelles, concerne un masculinisme exacerbé et anti-LGBTQI+, qui regroupe les anti-MeToo et les anti-mariage-pour-tous. En fait Zemmour n’a jamais possédé une idéologie en propre. Comme M. Fernand K., le président luxembourgeois de son club de supporters, il a toujours pris une posture d’opposition systématique à tous les mouvements sociaux progressistes, intellectuels et démocratiques. Son mot d’ordre est l’anti-wokisme ou l’islamo-gauchisme. Le président du groupe parlementaire et la présidente de l’ADR, récemment, se sont aventurés sur le terrain glissant de la définition du premier terme évoqué, le résultat était édifiant …

Si on accepte la (ou une) définition de fascisme comme étant un projet de régénération de la nation par une purification ethno-raciale, alors Zemmour et ses supporters, dont M. Fernand K. et consorts, sont des fascistes, n’en déplaise aux mandataires de l’ADR qui ne cessent d’affirmer le contraire, sans conviction. Ils sont donc d’extrême droite, excusez du peu.

Le parti politique de M. Fernand K. se défend, bec et ongles, d’être un parti d’extrême droite, on serait un parti populiste, de centre-droit. Qu’elle est bonne la blague!

„Etikettenschwindel“

D’abord on rejette l’étiquette, mais on garde le contenu et on met une autre étiquette, plus convenable, plus policée. Les Allemands ont une très belle expression pour cela: „Etikettenschwindel“.

En d’autres termes: on ne peut pas réfuter, cacher, tenter d’effacer une étiquette X à Luxembourg, et une fois dépassé Arlon direction Bruxelles, on la remet sur le fronton. Et au retour le contraire. On ne peut pas se promener au Luxembourg en permanence avec un maillot du Real de Madrid, et puis, une fois passé la frontière française, se faire passer pour un supporter du PSG.

En s’affiliant au groupe ECR, M. Fernand K. a baissé enfin le froc, on le découvre nu, on découvre sa vraie nature, et ce n’est pas beau à voir (je parle bien sûr au deuxième degré): cheveux gommés, pour avoir un look ultrachic, costume gris de chez Zwick et cravate rouge de C&A, n’y changeant rien.

Et vous savez le pire: la nouvelle auberge politique de M. Fernand K. à Bruxelles, dans le cadre de la guerre en Ukraine, défend la cause de l’envahisseur, donc de la Russie, plutôt que celle de l’envahi. Quelle vision géopolitique anime ces pourfendeurs de notre civilisation européenne, qui, avec ses défauts, vaut plus que beaucoup d’autres? Pour qui roulent-ils, finalement? Est-ce que c’est parce qu’ils ont bénéficié pendant des années de financements russes, que maintenant, à titre de remerciements, ils se croient obligés de renvoyer l’ascenseur.

Mon objectif est clair et je ne m’en cache pas: je veux dénoncer le double langage politique de M. Fernand K. et de ses amis: au Luxembourg, policé, avenant, hypocrite, opportuniste. Que ne feraient-ils pas pour draguer l’électeur, pour le convaincre de coucher avec. A première vue, on joue le rôle du gendre (ou du grand-père) idéal, même s’il a derrière lui une vie (politique) très spéciale, notamment comme président de l’ASBL „Hommes battus“: Oui, ça a dû faire vraiment mal …, je parle des coups qu’il a dû prendre … Le pauvre …

Et à Bruxelles, dans sa nouvelle demeure politique, il doit rapidement adopter le discours bruxellois de son nouveau groupe parlementaire tout autre: clivant, raciste, polarisant, discriminant, divisant, séparant. Un vrai caméléon, donc une personne qui change d’opinion, de conduite, selon ses intérêts, ses humeurs, les circonstances. Or l’expérience du double jeu, du double discours, est importante. Rappelez-vous seulement que M. Fernand K. a été, dans une vie antérieure, un agent double …

Mais la question centrale demeure la suivante: nos concitoyens vont-ils continuer à s’intéresser uniquement à une partie du puzzle, la luxembourgeoise? Ou sont-ils intéressés à en connaître la totalité, bruxelloise comprise? De toute façon c’est une honte qu’un représentant de notre pays sur la scène internationale adopte de tels positionnements et ait des compagnons de route pareils. Comme disait déjà ma grand-mère: voir plus haut! Et dire que son parti, au Luxembourg, adore jouer le rôle de roue de secours de la majorité gouvernementale. A titre de rappel, pour le premier ministre, notre Lider Maximo, l’extrême droite et l’extrême gauche se valent tous les deux. La bêtise politique de l’année! On aura tout vu!