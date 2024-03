Deep Purple spielen an Halloween in der Rockhal

Die legendäre Rockband Deep Purple wird dieses Jahr an Halloween in der Rockhal spielen. Das hat der Konzertveranstalter „den Atelier“ am Dienstag auf seiner Facebookseite angekündigt. Rund zwei Jahre nach ihrem letzten Konzert gastieren die Musiker um Sänger Ian Gillan wieder im Großherzogtum. Dieses Mal im Gepäck: Ihre „=1 More Time“-Tour und die Band Jefferson Starship als Support. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 22. März.

Die Geschichte der 1968 gegründeten britischen Band ist turbulent. Nach einem verhaltenen Start erlebten Deep Purple mit ihrer Mark-II-Besetzung von 1969 bis 1974 einen grandiosen Höhenflug, erloschen 1976 mehr oder weniger kläglich, schafften 1984 einen spektakulären Neustart, um sich dann, zumindest mit ihren Studioalben, für lange Zeit im soliden Mittelmaß festzusetzen. Erst unter der Leitung von Produzent Bob Ezrin liefen sie in den letzten zehn Jahren auch im Studio wieder zu Höchstform auf. Mit über 130 Millionen verkauften Alben gehören Deep Purple zu den weltweit kommerziell erfolgreichsten Rockbands.