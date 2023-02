Im Atomkraftwerk in der französischen Gemeinde Cattenom hat es am 12. Februar ein sogenanntes „signifikantes Ereignis der Stufe 1“ gegeben. Das meldet das CGDIS am Freitagabend, 17. Februar, in einer Pressemitteilung. Der Hintergrund: Bei einer Kontrolle bezüglich der automatischen Abschaltung des Reaktors am 13. Februar sei „die Richtigkeit eines Wertes“ in Frage gestellt worden. Dieser hätte bei einem Ernstfall, der die Aktivierung des Schutzsystems erfordern würde, „dessen Aktivierung verlangsamt“, heißt es in dem Schreiben.

Das System sei als nicht verfügbar betrachtet worden, bis ein neuer Wert implementiert war. „Die Mitarbeiter des Kraftwerks leiteten eine Leistungsabsenkung des Kraftwerksblocks 1 ein, um eine neue Implementierung vorzunehmen, die sich als konform erwies“, so das CGDIS. Die Abweichung sei weniger als 24 Stunden nach dem Ereignis entdeckt worden und habe „keine wirklichen Auswirkungen auf die Sicherheit“ gehabt. Das in den allgemeinen Betriebsvorschriften vorgesehene Verhalten sehe jedoch eine Intervention innerhalb von acht Stunden vor, die nicht eingehalten worden sei. Deswegen habe die Leitung des Kernkraftwerks den Vorfall am 16. Februar als signifikantes Ereignis der Stufe 1 der INES-Skala, die von 0 bis 7 reicht, bei der Behörde für nukleare Sicherheit gemeldet.