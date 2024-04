Die CFL meldete in einer Pressemitteilung vom Mittwochnachmittag, dass der Zugverkehr zwischen Bettemburg und Thionville unterbrochen sei. Der Grund sei eine technische Panne an einem Güterzug, so die Eisenbahngesellschaft. Inzwischen gab die CFL jedoch wieder Entwarnung: „Die SNCF hat uns soeben mitgeteilt, dass die Situation wieder normal ist. Der auf der Höhe des Bahnhofs von Thionville liegengebliebene Güterzug wurde geräumt und der Verkehr auf dem betroffenen Abschnitt wird allmählich wieder aufgenommen.“ Es könne jedoch noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Für weitere Informationen sollen Reisende die Website www.cfl.lu aufrufen oder die App „CFL mobile“ benutzen.