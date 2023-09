LCGB und OGBL streiken am Donnerstagmorgen vor dem Cargolux-Gebäude

Die Belegschaft der Cargolux hat wie angekündigt am Donnerstagmorgen die Arbeit niedergelegt. Versuche der Unternehmensleitung, den Streik zu brechen, sind vorerst gescheitert.

Die Cargolux-Belegschaft ist geeint im Streik. Gegen 6 Uhr morgens ereilte die Gewerkschafter die Nachricht, dass bei Schichtbeginn am Findel das Bodenpersonal nicht zur Arbeit erschienen ist. Im Laufe des Morgens füllte sich dann die Zufahrt vor den Cargolux-Headquarters mit Gewerkschaftern von OGBL und LCGB, die ihre Arbeit niedergelegt hatten oder sich mit dem Personal der Cargolux solidarisierten. Die Gewerkschaften kündigten am Donnerstagmorgen rund 800 Streikende an.

Noch am Vortag hatte die Unternehmensleitung versucht, den Streik zu brechen. So soll unter anderem versucht worden sein, anhand von „Cargolux Italia“ den Flugbetrieb aufrecht zu halten. Ein Versuch, der jedoch scheiterte, da sich Cargolux Italia mit dem streikenden Personal in Luxemburg solidarisierte. Wie lange der Streik andauern wird, ist derzeit noch unklar. Angaben des OGBL zufolge ist der Präsident des Cargolux-Verwaltungsrates vor Ort.