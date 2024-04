Blitzermarathon: An diesem Tag schaut die Polizei ganz genau hin

Auch dieses Jahr nimmt die Polizei am europaweiten „Speedmarathon“ von Roadpol teil, der vom 15. bis 21. April stattfindet

Die Luxemburger Polizei will am 19. April Rasern an den Kragen. 24 Stunden lang wird dann im Großherzogtum geblitzt.

„Lächeln, bitte“: Die Luxemburger Polizei wird im April eifrig blitzen. Denn auch dieses Jahr nimmt die Polizei am europaweiten „Speedmarathon“ von Roadpol teil, der vom 15. bis 21. April stattfindet. Die Kampagne des Netzwerks der Verkehrspolizeien sagt überhöhten Geschwindigkeiten den Kampf an. Denn noch immer ist das Rasen die Hauptursache für Verkehrstote in Europa. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag hervor.

24 Stunden lang werden die Beamten am 19. April im Einsatz sein. Von 0 Uhr bis 24 Uhr – aber vor allem während der Hauptverkehrszeiten – wird die Polizei im ganzen Land zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Die Beamten wollen diesen Tag dafür nutzen, Autofahrer für die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen zu sensibilisieren, um Verkehrsunfälle zu verhindern. Aus diesem Grund werden die Beamten auf den Accounts der Polizei fleißig auf X twittern und auf Instagram Storys posten. Dort soll es neben Informationen über die letzten Kontrollen auch „Präventionsbotschaften und Fotoreportagen“ geben.

Die Beamten haben sich noch etwas Besonderes einfallen lassen, um die Bürger des Großherzogtums einzubinden und die Reichweite der Sensibilisierungsaktion zu erhöhen. Alle werden am 16. April die Möglichkeit haben, der Polizei über Instagram Ortschaften und Straßen vorzuschlagen, wo Geschwindigkeitskontrollen stattfinden sollen.