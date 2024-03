Die Preise für die Kraftstoffe Super 98 und Super 95 ziehen in Luxemburg am Mittwoch an: Um Mitternacht werden beide Spritsorten rund 3 Cent teurer. Das gab das Energieministerium am Dienstagabend per Pressemitteilung bekannt. Demnach wird der Liter Super 98 am Mittwoch 3,2 Cent teurer und kostet dann 1,829 Euro. Bei Super 95 werden es 3,1 Cent mehr, der Literpreis landet somit bei 1,604 Euro.

(Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer TVA.)