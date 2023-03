Baustellen in Esch: Tunnel bis Ende Mai gesperrt, zusätzliche Probleme wegen Grand-rue-Baustelle

Zusätzliche Baustelle: Die kurzfristige Sperrung der Grand-rue sorgte am Donnerstag und Freitag für große Verkehrsprobleme in Esch

Ab Samstagabend ist der Tunnel der „Liaison Micheville“ für rund zwei Monate gesperrt. Ende Mai soll die Verbindung dann komplett befahrbar sein, allerdings ist mit der vollständigen Fertigstellung erst Anfang 2024 zu rechnen. Gleichzeitig sorgen weitere Baustellen in Esch für Probleme.

Stau in der Escher Spitalstraße Foto: Editpress/Alain Rischard

Am 29. Mai soll sie endlich für den Verkehr freigegeben werden, die „Liaison Micheville“, die nach den ersten Plänen der Straßenbauverwaltung eigentlich bereits 2019 vollständig eröffnet werden sollte. Vollständig auf zweimal zwei Spuren befahrbar sein wird sie allerdings erst Anfang 2024.

Bis es so weit ist, werden die Autofahrer noch mit einer Reihe von Verkehrseinschränkungen konfrontiert werden. Bis zum Sommer verläuft der Verkehr zum Ende der A4 bidirektional auf einer Spur, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Ab Samstagabend 20.00 Uhr ist dann auch der Tunnel Micheville für den Verkehr gesperrt. Das bis zu eben jenem 29. Mai. Die Umleitung führt über Belval.

Gleichzeitig sind die Baustellen in Esch weiter aktuell. Zu der Umleitung des gesperrten Boulevard Grande-Duchesse Charlotte (das Tageblatt berichtete) gesellte sich in den letzten beiden Tagen die Sperrung der Grand-rue wegen eines Wasserschadens. Dies sorgte am Donnerstag und Freitagmorgen für den totalen Verkehrsinfarkt, u.a. im Dellhéicht-Viertel. (P.M.)