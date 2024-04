Auto stürzt 20 Meter in die Tiefe

Auf der Strecke zwischen Stadtbredimus und Greiweldingen ist es am Mittwochmorgen um 8.40 Uhr zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor dort eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Gefährt. Das Auto stürzte rund 20 Meter eine Böschung hinunter und blieb in einem Bach liegen. Die leicht verletzte Frau wurde mit einer Bergschale aus dem völlig zerstörten Autowrack geborgen. Nach der Bergung wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Wie der CGDIS auf Facebook mitteilte, waren insgesamt 20 Rettungskräfte am Einsatz beteiligt.