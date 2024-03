Am Karelshof wird gebaut, in Bürden herrscht Windstille

Seit Kurzem laufen die Arbeiten für die Errichtung einer Windkraftanlage am Karelshof auf Hochtouren. Dabei handelt es sich um eine der beiden geplanten Anlagen des Windparks Nordenergie. Was den Standort der zweiten Anlage anbelangt, scheint das letzte Wort noch lange nicht gesprochen zu sein.

Die zweite Anlage des Windparks Nordenergie sollte eingangs auf dem Diekircher Herrenberg errichtet werden. Doch von diesem Standort wurde später abgesehen – dies, wie es offiziell hieß, aus Sicherheits- und militärtechnischen Gründen. Ein alternativer Standort war schnell gefunden. Die zweite Windkraftanlage sollte nun auf Ettelbrücker Gemeindegebiet, genauer gesagt „auf dem Hasenbach“ (an der Grenze der Ortschaft Bürden, Gemeinde Erpeldingen-Sauer) errichtet werden. Dies wurde zusammen mit der 2001 gegründeten „Société luxembourgeoise des énergies renouvelables S.A.“ (Soler) geplant.

Während für die Anlage am Karelshof gleich alle Lichter auf Grün standen, wehrt sich seit 2020 eine Bürgerinitiative („Energie mat Verstand“) in Bürden gegen den geplanten Bau einer 230 Meter hohen Windkraftanlage, die nur 200 Meter von der Gemarkung entfernt errichtet werden soll.

Vieles spricht dagegen, doch …

Wir haben an dieser Stelle bereits mehrfach auf das Hin und Her in diesem Dossier berichtet. Von Anfang an war der Wurm drin: Zuerst gab es überhaupt keine Kommunikation seitens der Gemeinde Ettelbrück, Prozedurfehler wurden beim Genehmigungsverfahren begangen, 2020 sprachen sich 93,5 Prozent der angesprochenen Haushalte von Bürden gegen das Projekt aus, eine Bürgerinitiative machte von ihrem Recht Gebrauch, gegen die Betriebsgenehmigung Berufung einzulegen, usw.

Der Gemeinderat Erpeldingen/Sauer verabschiedete vor zwei Jahren einstimmig eine Resolution gegen den geplanten Standort. Dennoch stellte Umweltministerin Joëlle Welfring am 23. Dezember 2022 die Genehmigung für die Bürdener Anlage aus. Mittlerweile hat die Bürgerinitiative ebenfalls gegen diese Genehmigung juristische Schritte eingeleitet.

Der Gerichtsprozess in Sachen Betriebsgenehmigung fand nun vor Kurzem statt, der Urteilsspruch steht aber noch aus. Was die Berufung der Bürgerinitiative in puncto Umweltgenehmigung anbelangt, ist ein Prozesstermin Tageblatt-Informationen zufolge noch nicht einmal anberaumt. Man darf also weiterhin gespannt sei, wie sich das Ganze entwickelt.

Wie oben erwähnt, ist dagegen der Aufbau der Windkraftanlage am Karelshof (auf einem der Kommune Ettelbrück gehörenden Areal, in diesem Fall unweit der Gemarkung der Gemeinde Colmar-Berg entfernt) in vollem Gange. Gegen den Bau dieser Anlage auf einem Gebiet, auf dem weit und breit kein Wohnhaus steht, gab es von vornherein keine Einwände. Die geschätzte jährliche Energieproduktion liegt bei 7 Millionen Kilowatt, was einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von etwa 1.600 Haushalten, umgerechnet etwa 6.500 Personen, entspricht.