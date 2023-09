Wer am Wochenende auf der A3 zwischen dem Gaspericher und dem Bettemburger Kreuz unterwegs ist, muss etwas mehr Zeit einplanen. Denn von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr wird die Autobahn auf diesem Abschnitt gesperrt sein.

Ein Teil der A3 soll demnächst ausgebaut werden. Während der Arbeiten wird dieser Bereich vom 22. bis zum 25. September 2023 für den Verkehr gesperrt sein. Wer also am Wochenende diese Strecke nutzen wollte, muss sich auf Umleitungen einstellen. Das hat die Straßenbauverwaltung in einem Presseschreiben am Montag mitgeteilt. Die Straßensperrungen werden ab Freitagabend um 20 Uhr in Kraft treten und gelten bis Montagmorgen, 6 Uhr. In Richtung Luxemburg-Stadt wird die Autobahn auf diesem Teilstück ab 20 Uhr gesperrt sein, in Richtung Frankreich dann ab 22 Uhr.

Die Autobahn A3 wird am Wochenende zwischen dem Gaspericher und Bettemburger Kreuz komplett gesperrt ts et chaussées

Folgende Stellen werden ab 20 Uhr am Freitag gesperrt:

– die Autobahn A3 zwischen dem Bettemburger und dem Gaspericher Kreuz von der französisch-luxemburgischen Grenze kommend in Richtung der Autobahnen A1 und A6;

– die Auffahrten zum Bettemburger Kreuz von der Autobahn A13 und in Richtung Gaspericher Kreuz der Autobahn A3;

– die Auffahrt zur Anschlussstelle Liwingen von der N31 kommend in Richtung des Gaspericher Kreuzes;

Nach zwei Stunden werden dann gegen 22 Uhr folgende Stellen bis Montagmorgen gesperrt:

– die Autobahn A3 zwischen dem Gaspericher und Bettemburger Kreuz, vom Gluck-Kreisel kommend in Richtung der französisch-luxemburgischen Grenze;

– die Autobahnauffahrten zum Gaspericher Kreuz von der A1 und der A6 und in Richtung Bettemburger Kreuz der A3;

– die Auffahrt zur Anschlussstelle Liwingen von der N31 kommend in Richtung Bettemburger Kreuz der A3.

Der Verkehr zwischen den Autobahnkreuzen Gasperich und Bettemburg auf der A3 wird in beide Richtungen über die A13, die A4 und die A6 umgeleitet. Die Zufahrt zur Shell-Tankstelle auf der Aire de Berchem wird am 22. September ab 18 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zur Aral-Tankstelle auf der Aire de Berchem wird ebenfalls ab 22. September gesperrt, dies ab 20 Uhr. Beide Zufahrten sind dann bis zum 25. September um 6 Uhr geschlossen.

Die Straßenbauverwaltung teilt ebenfalls mit, dass bereits einige Stunden vor den Sperrungen Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden, weshalb ab dem späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenteil der A3 gerechnet werden muss.