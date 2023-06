Mehrere Autofahrer hatten am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu tief ins Glas geschaut. Bei 585 Alkoholkontrollen, bei denen der Test in 23 positiv war, hatte die Polizei genug zu tun.

Die Polizei hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Samstag mehrere Hunderte Alkoholkontrollen durchgeführt – dies unter anderem in Biwer, Flaxweiler, Wiltz und rund um Luxemburg-Stadt. Die Beamten haben in Biwer zwischen 23.45 und 00.45 Uhr 61 Autofahrer kontrolliert. In drei Fällen war der Alkoholtest positiv und die Beamten haben Protokolle ausgestellt, jedoch keine Führerscheine eingezogen. Das geht aus dem Polizeibulletin am Samstagmorgen hervor. In Flaxweiler mussten sich zwischen 22 und 23 Uhr 43 Autofahrer einem Alkoholtest unterziehen, der auch hier in drei Fällen positiv war. Genau wie in Biwer, hat die Polizei auch hier keine Führerscheine eingezogen.

Mehr zu tun hatten die Beamten im Norden Luxemburgs: 327 Autofahrer hat die Polizei von 8 Uhr abends bis 1.30 Uhr nachts in Wiltz, im Pommerloch und in Heiderscheid kontrolliert. Der Alkoholtest war in zehn Fällen positiv und die Beamten haben zwei Führerscheine vor Ort eingezogen. 154 Autofahrer mussten in Luxemburg-Stadt in das Röhrchen pusten. In sieben Fällen war der Test positiv, allerdings musste niemand seinen Führerschein abgeben.

Weiter geht aus dem Bulletin hervor, dass der Polizei in der Nacht zum Samstag zwei Fahrer aufgefallen sind. In Ettelbrück haben die Beamten einen Autofahrer kontrolliert, dem es nicht gelang, sein Auto in eine Parklücke einzuparken. Bei der Kontrolle haben sie festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und haben den Führerschein eingezogen. Auch in Ingeldorf war zu viel Alkohol im Spiel: Ein Fahrer war mit erhöhter Geschwindigkeit auf eine Kontrolle zugefahren und hat dabei die Haltezeichen der Polizei ignoriert. Es kam zu einer kurzen Verfolgung, bevor die Beamten den Fahrer stoppen und kontrollieren konnten. Dabei haben sie festgestellt, dass der Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte, der daraufhin seinen Führerschein abgeben musste.