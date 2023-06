Künstler aus Luxemburg und dem nahen Ausland, aber auch aus Staaten wie Schweden und der Türkei stellen ihre Skulpturen auf Schloss Kewenig aus.

Francy und Denise Weyrich aus Vianden sind begeisterte Kunstliebhaber. So kam es zu der Idee, in dem herrlichen Ambiente des Schlosses (sieben Kilometer von Vianden entfernt) jährlich eine Skulpturenausstellung mit internationaler Beteiligung zu organisieren. Im vergangenen Jahr besuchte das Tageblatt zum ersten Mal die Skulptura auf der Schlosswiese und im Park, umringt von historisch wertvollen Gebäuden, die nahe Körperich von dem luxemburgischen Ehepaar wieder in Schuss gebracht wurden.

Schloss Kewenig Foto: Roger Infalt

Am Eingangstor zum Innenhof des Schlosses, das im Jahr 1231 im Rahmen einer Güterübertragung an die Abtei Echternach zum ersten Mal erwähnt wurde (damals sprach man von „Chewingen“) und Anfang des 16. Jahrhunderts von der Familie von Stein übernommen wurde, empfangen uns Anita und Aly Bontemps-Steffen, die der Familie Weyrich als Berater für die Skulptura zur Seite stehen.

Stein, Holz, Bronze und Stahl

„Auf der Schlosswiese sind mehrere Marmorskulpturen zu bewundern, die in den letzten Jahren in Koerich erschaffen wurden, und der Schlosspark ist geprägt von Werken aus Stein, Holz, Bronze und Stahl von internationalen Künstlern und Künstlerinnen“, erklärt Aly Bontemps dem Tageblatt. Wie im Vorjahr stellt auch die Overhead Gallery, geleitet von den Künstlern Dieter Nusbaum, Thomas Hoffmann und Sylvia Bahr, in der Kunstscheune aus.

„Die Region ist dem großen Engagement der Eheleute Weyrich und vielen privaten Kunst- und Musikliebhabern sehr dankbar, solche Präsentationen in der schönen Südeifel an der Grenze zu Luxemburg in repräsentativen und historischen Gebäuden durchzuführen“, lobt Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel.

Insgesamt 21 Künstler aus elf Nationen nehmen an der diesjährigen Auflage der Skulptura teil: Tom Flick (L), Lukas Maurits Arons (NL), Jo Peters (NL), Masa Paunovic (SRB), Lars Widenfalk (Schweden), Doru Nuta (F), Victor Grachev (RUS), Hanife Yüksel (TUR), Lilau (D), Ute Hölscher (D), Marie-Josée Kerschen (L), Assy Jans (L), Christophe Goldberg (D), Mark Prouse (GBR), Will Schropp (NL), Jan van Strien (NL), Bruno Feger (D), Dieter Nusbaum (D), Hubert Mussner (I), Sabine Endres (B) und Peggy Wauters (B).

Die Ausstellung kann bei freiem Eintritt noch am kommenden Wochenende, dem 24. und 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.