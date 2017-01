Ho ho ho, und frohes neues Jahr!

Und schon ist Weihnachten wieder vorbei und 2016 ist passé! Aber die belebte und arbeitsreiche Jahreszeit in Sydney noch lange nicht. Doppelschichten sind im Tropicana und im Burger Barrel keine Seltenheit in den geschäftigsten Wochen des Jahres.

Am 24. Dezember hatten wir zum Glück abends frei (Closed night), und am 25. waren beide Lokale geschlossen. Am 26. hatte ich allerdings eine Doppelschicht (an einem Feiertag…). Am ersten Januar habe ich mich auch nicht ausruhen, geschweige denn ausschlafen können. Von acht Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags habe ich im Tropicana gearbeitet; von fünf bis Schluss im Burger Barrel. So ist das eben, wenn man in der Gastronomie arbeitet. Und wenn man reisen will, muss man halt irgendwie Geld verdienen.

Was das Ganze erträglicher macht, ist, dass wir alle ein gutes Team sind und meine Arbeit mir Spaß macht. Außerdem schadet es auch nicht, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung gegeben hat, wegen meiner "positiven Einstellung und Stimmung" und "guter Arbeitsmoral". Er weiß es auch zu schätzen, dass ich pünktlich bin und sehr viel arbeite. Also ich bin zufrieden, auch wenn ich tatsächlich sehr viel arbeiten muss für nicht sehr viel Geld! Aber diese "Challenge" ist belehrend. Und es ist schön, dass mein Chef diese Art Person ist, die harte Arbeit belohnt! Und auch wenn ich in meiner Zeit in Sydney sehr viel gearbeitet habe, so habe ich doch irgendwie noch Platz, um schöne Erlebnisse in meinen Terminplan reinzudrücken.

Fangen wir doch mal bei der Tropicana Christmas Party, die am 12. Dezember stattgefunden hat, an! Um fünf Uhr haben beide Lokale ihre Türen geschlossen, damit die ganze Belegschaft einen tollen Abend verbringen kann. Jeder hat sich herausgeputzt und sich riesig auf diesen Abend gefreut. Außerdem haben wir die "Secret Santa"-Tradition praktiziert, auf Deutsch unter dem Wort "Wichteln" bekannt. Ich hatte einen unser Baristas gezogen. Bobby ist ein witziger, kleiner Thailänder, der die besten Kaffees brauen kann! Ich habe mich dazu entschieden, ihm einen lustigen Hut zu kaufen, der ihm schlussendlich auch hervorragend gestanden hat.

Alle im Tropicana versammelt, haben wir etwas Wein und Bier getrunken. Dann sind wir auf den Bürgersteig, um auf die Taxis zu warten, die uns in die Stadt bringen sollten. Schlussendlich ist an Stelle der Taxis ein riesiger Partybus erschienen! Unser Boss hat uns also eine kleine Überraschung beschert. Die Stimmung hätte nicht besser sein können! Das erste Mal in meinem Leben in einem Partybus. Dann sind wir in ein Lokal in Newtown, wo wir uns den Magen mit "All you can eat Pizza"-vollgeschlagen haben (alles vom Chef bezahlt, wohlverstanden!). Wein, Bier und leckere Desserts durften natürlich auch nicht fehlen.

Dann war es an der Zeit, die "Secret Santa"-Geschenke zu verteilen. Mein Geschenk? Sechs "TimTam"-Packungen! Die kennen mich halt. Von diesem Tage an, nennen mich alle "TimTam-Lady". Nach dem leckeren Essen ging es in einen Pub. Am Tag darauf hatte fast jeder extreme Kopfschmerzen (ich nicht, da ich nicht viel trinke), aber ich denke, das war es wert.

Für mich ist das noch immer ein kleines Wunder, dass die Tropicana- Crew sich so gut versteht und miteinander auskommt, da alle Kellnerinnen weiblich sind. Normalerweise entstehen bei einem Haufen voller Frauen doch so manche Spannungen ... Bei uns zum Glück nicht! Und zusammen lachen und feiern können wir auch noch!

Am 24. Dezember habe ich bis fünf Uhr abends gearbeitet, bin ich schnell nach Hause gedüst, um mich umzuziehen und um meinem Mitbewohner Chris noch fröhliche Weihnachten zu wünschen (Adam ist derzeit in England bei seiner Familie). Anschließend habe ich mit meiner Spanierin ein Uber nach Bondi Beach genommen, da ihre spanischen und chilenischen Freunde uns eingeladen haben. Erster Heiligabend ohne meine Familie, erste Weihnacht ohne Familie ... Hat mich schon sehr sentimental werden lassen. So ist das Reisen halt, hoch und runter, eine Achterbahn. Wie eine meiner Arbeitskolleginnen mal treffend formuliert hatte: "It’s a rollercoaster, baby, sometimes you’re crying and you don’t even know why, and then you’re laughing again."

Man erlebt so vieles zum ersten Mal, und so viel Neues, das kann einen manchmal überwältigen, aber ich kann euch sagen, lebendiger kann man sich kaum fühlen.

Auch wenn dieser Heiligabend nicht verschiedener von all meinen vorherigen Heiligabenden hätte sein können, war er doch schön. Von 20 Leuten habe ich nur drei gekannt, aber das spielte keine Rolle; ich wurde herzlich empfangen und mit Essen nur so überhäuft. Spezialitäten aus Chile und Mexiko standen auf dem Speiseplan. Die besten Nachos mit Guacamole, die ich jemals gegessen habe. Ich muss wirklich sagen, dass die Südamerikaner, Spanier und Italiener zu den gastfreundlichsten und warmherzigsten Menschen gehören, die ich kennengelernt habe. Die wissen einfach wie man lacht und lebt und das Leben einfach genießt. Es wurde getanzt und gesungen. Meine Spanierin hat sich immer über die (im Vergleich zu den Spaniern) eher "scheuen" Australier aufgeregt. "We just love life and we’re not afraid to love."

Was sie dann aber auch zugeben musste war, dass Spanier, Italiener und Südamerikaner öfters zuviel nach dem "Dolce far niente" leben. Als sie über die ökonomische Lage Spaniens sprach, sagte sie: "We don’t know what the f*** we’re doing." Na, wenn diese Aussagen mal nicht von Herzen kamen.

Danach bin ich noch zu meinen deutschen Freunden nach Coogee und dann ins Bett.

Am 25. stand ein Barbecue in unserer Wohnung auf dem Programm. Mein Mitbewohner Chris und seine Freunde trugen alle rote und weiße Kleidung mit Santa-Hüten, Rudolf-Nasen, und und und. Ich blödelte mit Chris rum, den ich mittlerweile sehr ins Herz geschlossen habe.

Dann gingen wir alle gemeinsam an den Strand, der menschenüberfüllt war. So etwas habe ich noch nie gesehen! Man sah fast keinen Sand und keine Wiese mehr; nur halbnackte, verkleidete Menschen. Hinzu kommt, dass es auch noch richtig heiß war und jeder besoffen war oder Drogen genommen hat. So was ist echt nichts für mich, auch wenn ich dann das Großmütterchen bin, aber hallo? Das ist doch kein Weihnachten! Nichts gegen Party! In Australien ist das eben die Norm. Aber ich würde auf jeden Fall gemütliche Abende mit meiner Familie an Weihnachten vorziehen. Cool, es trotzdem mal gesehen zu haben. Ich bin jedoch nicht lange geblieben, sondern habe meiner lieben deutschen Freundin geschrieben und bin dann zu ihr (sie wohnt in einem Hostel nur 5 Minuten von meinem Appartment). Wir haben es uns gemütlich gemacht und zusammen "Türkisch für Anfänger" geschaut. Als wir was kochen wollten, war die Küche schon voll. Das war im Endeffekt ganz gut, denn ein Italiener hatte zwei Truthähne vorbereitet, zwei Türken hatten gebacken und noch viele andere hatten sich beim Kochen nicht lumpen lassen.

Wir hatten demnach ein riesiges Essen mit Leckereien aus verschiedenen Ländern. Ich denke, jeder hat seine Familie in diesen Momenten sehr vermisst. "Ersatz" ist vielleicht das falsche Wort, doch das war es schon. Schön zu sehen, wie "menschlich" man unter Fremden doch sein kann. Tausendmal besser, sich mit jemandem zu unterhalten und eine echte Verbindung aufzubauen anstatt sich zu betrinken und nur die Hälfte von allem mitzubekommen. (Aber jedem das Seine). Als ich wieder zu Hause war, war dort die Party voll im Gange. Die Briten hatten genug vom Strand und waren wieder in unserer Wohnung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schrecklich diese ausgesehen hat. Überall lag Toilettenpapier rum, meine Zahnpasta war verschwunden, das Sofa war nicht mehr wiederzuerkennen, ... Ich fands ganz lustig; ich wusste ja auch, dass ich diese Sauerei nicht beseitigen muss!

Am 26. Dezember hatte ich, wie anfangs schon erwähnt, eine Doppelschicht (Money, money, money...) und mein Papa hatte Geburtstag! Schon 55 Jahre hast du! Aber immer noch frisch und gutaussehend, finde ich. Und der erste Geburtstag ohne deine wundervolle Tochter (was für eine Schande). Aber gleich sehe ich dich und Mama ja wieder!

Im Großen und Ganzen war Weihnachten in Sydney definitiv ’ne Erfahrung wert! Die Australier liefen schon zwei Wochen davor mit Santa-Hüten herum, ja sogar die Hunde und die Autos waren verkleidet. Im Tropicana und im Burger Barrel hatten wir alles dekoriert und auch wir selbst trugen Hüte, Ohren, usw. Die typischen Weihnachtslieder waren natürlich mit von der Partie. Es war sehr viel los, aber wenn man Kunden mit einem roten Hut auf dem Kopf bedient, macht es doch gleich viel mehr Spaß.

Es gab außerdem zwei Konzerte in Coogee. Eines davon wurde mit Feuerwerken abgerundet. Wir hatten alle währenddessen gearbeitet, doch als das Spektakel losging, gingen wir alle raus auf den Bürgersteig und hatten uns für zwei Minütchen verzaubern lassen. Meine Spanierin hat sogar angefangen zu weinen, da sie an ihre Familie denken musste. Sehr emotional, jaja. Ist auch wunderhübsch wenn man abends ein Feuerwerk über dem Meer sieht und jeder einfach mal stehen bleibt und das in sich aufsaugt. Oh Coogee, ich werde dich so vermissen.

Das andere Konzert war weitaus weniger friedlich. Ein Verkehrsunfall war durch einen zugedröhnten Fahrer verursacht worden und die Polizei hat mindestens drei Leute mitgenommen. Wieder mal Drogen, Freunde. Seit dem ersten Januar herrscht deswegen totales Alkoholverbot am Strand von Coogee. Mehrmals in der Woche sieht man die Polizei durch die Gegend streifen. Australien ist für den florierenden Drogenhandel bekannt, obwohl viele das Land als "Nannystate" bezeichnen, da es hier so viele Regeln gibt. Ich bin ja der Meinung, dass jeder tun und machen soll, was er will, solange keine "Unschuldigen" davon beeinträchtigt werden. Ein kleines Bierchen am Strand ist für mich kein Grund, um von der Polizei mitgenommen werden zu müssen.

Die Sylvesternacht war derweil der Hammer! Abends waren das Tropicana und der Burger Barrel geschlossen, so dass ich genügend Zeit hatte, um in die Dusche zu springen. Um 19 Uhr ging ich zu Anna (meine deutsche Freundin). Wir sind mit unseren zwei Bekanntschaften aus Hamburg nach Dover Heights, die reichste Gegend in ganz Sydney, weil man da gute Plätze mit perfektem Ausblick finden kann (um eins der schönsten Feuerwerke der Welt zu sehen!).

So saßen wir dann da, auf einer abgesperrten Straße, plauderten und aßen währenddem wir auf das große Event warteten. Wunderschöne Stimmung. Hätte ich eine Wiederholtaste für diesen Abend und die Emotionen, würde ich diese ganz oft drücken. Als das Feuerwerk dann losging, kamen wir aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Australier lassen nichts anbrennen!

Ich war regelrecht verzaubert von diesem Anblick und dachte mir, dass ich doch kaum glücklicher sein könnte. Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass ich in Australien bin, dass ich das hier miterleben darf, dass ich Freunde fürs Leben treffe, dass ich die Entscheidung getroffen habe überhaupt hierherzukommen. Ich hätte platzen können. Ich denke ich war noch nie so zufrieden mit allem wie jetzt. Coogee ist mein Zuhause geworden und wenn ich daran denke, dass ich in ein paar Wochen weggehe, kommen mir schier die Tränen. Ich werde meine letzten Tage hier voll auskosten, das steht fest. Der Besuch von Elena und meinen Eltern werden die letzten Wochen nur noch mehr versüßen! Das heißt allerdings auch, dass ich nur noch eine Woche Arbeit vor mir habe, denn wenn mein Besuch kommt, will ich Zeit mit ihnen verbringen und nicht auf der Arbeit. Das macht mich sehr melancholisch, denn wie man unschwer erkennt, liebe ich meine Mitarbeiterinnen, die Köche und sogar meinen Chef. Danke für die tolle Zeit!

Nach den überschwänglichen Glückwünschen und Umarmungen machten Anna und ich uns auf den Weg zurück nach Coogee, da wir beide früh auf mussten. Und natürlich war der Abend "zu perfekt" und etwas weniger "Schönes" musste passieren. Als ich unsere Zimmertür im Wohnhaus mit meinem Schlüssel (wie gewohnt) aufsperren wollte, hat es einfach nicht geklappt. Es war 1 Uhr morgens, und mein Mitbewohner war noch nicht wieder zu Hause. Eine geschlagene Stunde lang versuchte ich, mit allen Mitteln diese Tür aufzukriegen, jedoch ohne Erfolg. Ihr wisst nicht, wie oft ich raus bin, um mich zu versichern, dass ich im richtigen Gebäude bin oder wie oft ich im Gebäude selbst herumgelaufen bin, so verunsichert und verwirrt hat mich das. Getrunken hatte ich auch nichts, und nach einer Stunde ging mir das so auf den Sa**, dass ich den Schlosser angerufen habe.

Die schickten jemanden los und dann rief ich meinen Mitbewohner an, der mir sagte, ich soll das auf jeden Fall rückgängig machen, da die mich 500 Dollar dafür fragen könnten. Na, suuuuuuper! Ich, Nerven mittlerweile am Ende, rief die wieder an und fragte mal nach dem Preis (hätte ich vorher schon tun sollen, aber naja, man lernt nie aus). 400 Dollar! Nee, danke.

Ich erklärte dem Schlosser, dass ich das unmöglich bezahlen kann. Der erwiderte, dass er schon auf dem Weg sei und ich also bezahlen muss, egal ob er nun kommt oder wieder umdreht. Die Panik unterdrückend versuchte ich ihm meine Situation zu erklären. Als ich realisierte, dass er das ernst meint und gar nicht froh mit mir war, fing ich an zu heulen. Ich arbeite doch nicht so hart, um 400 Dollar einfach mal so an einem Abend zu verlieren. Die Situation war für meine Zukunft hier sehr bedrohlich und das jagte mir eine Riesenangst ein. Die Nerven jetzt total durchgebrannt konnte ich meinen Tränenfluss nicht stoppen und sagte dem Schlosser, dass ich das schon irgendwie hinbekommen werde und dass er bitte bitte BITTE nicht kommen soll, da ich ihn einfach nicht bezahlen kann. In meinem Kopf sah ich mich schon jeden Tag Doppelschichten schieben und auf dem Boden vor der Tür schlafen. Er erwiderte, dass er mich zurückrufen werde. Ich rief meinen Mitbewohner wieder an, mittlerweile wieder etwas mehr in Kontrolle. Er hat geantwortet, dass er jetzt sofort ein Taxi nehmen und gleich da sein würde.

Dann rief der Schlosser wieder an und sagte er sei da und würde es umsonst für mich machen. Völlig perplex fing ich wieder an zu heulen, vor Dankbarkeit und Erleichterung. Mittlerweile war es 3 Uhr morgens und ich wusste, ich muss um 8 Uhr im Tropicana meine Doppelschicht antreten. Es hat sich herausgestellt, dass etwas im Schloss selbst kaputt ist. Ich wusste nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken konnte; vor allem konnte ich nicht aufhören mit Weinen. Der Schlosser (jetzt gar nicht mehr wütend) umarmte mich und sagte mir, ich kann ja bei nächster Gelegenheit jemandem auch was gutes tun. Danke dir von ganzem Herzen, du bist eine Legende! Und auch danke auch an Chris, dass du dich so um mich kümmerst!

Was sonst noch erwähnenswert ist, dass ich dabei bin meinen "East Coast Trip" zu planen. Super aufregend! Nach der Farmarbeit werde ich dann endlich ganz viel von Australien sehen. Aber jetzt genieße ich meine letzten Tage im wunderschönen Coogee und freue mich auf Elena und meine Eltern.

Bis dann!