Gilles Muller bekommt es am Montag um 11.00 Uhr auf Court 8 mit dem Qualifikanten Ernests Gulbis (ATP 162) zu tun. Von der Weltranglistenposition liegt die Favoritenrolle zwar klar aufseiten des Luxemburgers, doch der 35-Jährige weiß, dass der Lette stets ein unberechenbarer und gefährlicher Gegner ist. „Ich habe keine Freudensprünge gemacht, als ich gehört habe, dass ich auf Gulbis treffen werde. Es ist nämlich nie einfach, gegen einen Qualifikanten zu spielen. Er hat bereits drei Siege zu Buche stehen, kennt seine Anhaltspunkte auf dem Spielfeld und strotzt nur so vor positiver Energie“, war Mullers Reaktion auf die Auslosung.

Mandy Minella hat derweil nicht die besten Erinnerungen an ihre diesjährige Auftaktgegnerin Maria Sakkari (Griechenland, WTA 39). Der letzte Vergleich konnte die Griechin nämlich im April dieses Jahres in der Fed-Cup-Kampagne klar mit 6:0 und 6:1 für sich entscheiden. „Es ist eine richtig schwere erste Runde. Aber ich werde versuchen, ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen“, gesteht die 32-Jährige. Das Spiel wird ebenfalls am Montag um 11.00 Uhr auf Court 15 stattfinden.