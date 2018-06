Marin Cilic (ATP 6) entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner von Gilles Muller (ATP 46). Beim Rasen-Turnier in Queen‘s musste sich der 35-Jährige in drei umkämpften Sätzen mit 6:4, 3:6 und 3:6 dem Kroaten geschlagen geben. Für den FLT-Spieler war es trotz der Niederlage ein Schritt in die richtige Richtung. Bisher verlief die Saison (jetzige Bilanz: 8 Siege, 14 Niederlagen) bekanntlich nicht nach dem Geschmack des Luxemburgers.

Aufgrund dieser Zweitrunden-Niederlage wird „Mulles“ viele Plätze im Ranking verlieren. Im letzten Jahr stieß der Luxemburger hier in Queen’s bekanntlich bis ins Halbfinale vor. In der neu erscheinenden Weltrangliste wird der zweifache Familienvater wohl auf den 60. Platz zurückfallen. Aus diesem Grund wird er im Gegensatz zu den Jahren davor diesmal mit großer Wahrscheinlichkeit am Rasen-Turnier in Eastbourne (25.-30. Juni) teilnehmen.