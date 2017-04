US-Esch-Sensation blieb aus

Der dritte Escher Verein spielte vergangene Saison noch in der 1. Division, führt aber nun die Ehrenpromotion an und steht kurz davor, den Durchmarsch in die oberste Liga mit einem erneuten Aufstieg perfekt zu machen. Dazu stieß die Überraschungstruppe auch noch ins Pokal-Halbfinale vor.

Dort war aber am Donnerstag im Heimspiel in Esch-Lankelz Endstation, die Düdelinger Turpel vor der Pause und Stolz mit einem Doppelpack nach einer Stunde Spielzeit beendeten den Traum eines rein Escher Pokalfinals.

Am 28. Mai heißt es im Stade Josy Barthel demnach Fola - F91.