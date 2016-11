Barcelona gewinnt, Bayern verliert

Lionel Messi hat am Mittwoch dem FC Barcelona mit seinen zwei Toren zum 2:0 (1:0) gegen Celtic Glasgow den vorzeitigen Sieg in der Gruppe C der Fußbal-Champions-League beschert. Es waren seine Tore 91 und 92 in der Geschichte der Königklasse, mit denen er Spitzenreiter Cristiano Ronaldo (Real Madrid/95 Tore) einen gehörigen Schritt näher rückte.

Gleichfalls als Gruppen-Erster steht Atletico Madrid nach dem 2:0 (0:0) über den PSV Eindhoven fest. Kevin Garreiro (55.) und Antoine Griezmann (66.) trafen für den diesjährigen Finalisten, der vom 2:3-Ausrutscher des FC Bayern beim FK Rostow profitierte.

Die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale verpassten am Mittwoch der SSC Neapel durch ein 0:0 gegen Dynamo Kiew und Benfica Lissabon, das eine 3:0-Führung bei Besiktas Istanbul noch einbüßte und 3:3 spielt.

Offen ist weiter der Kampf um den Sieg in Gruppe A, nachdem sich der FC Arsenal von Paris St. Germain mit 2:2 (0:1) trennte.