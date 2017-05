Celtic und Rangers warten auf die BGL-Ligisten

Seit vergangenen Sonntag ist die Saison für die BGL-Ligisten gelaufen. Eine große Pause gibt es für die Europa-League-Teilnehmer nicht. Bereits in zwei bis drei Wochen werden Düdelingen, Déifferdeng 03, Fola und Niederkorn das Training wieder aufnehmen, um die europäischen Wettbewerbe vorzubereiten.

Die möglichen Gegner des F91 Düdelingen in der 2. Qualifikationsrunde:



Celtic Glasgow (SCO), FC RB Salzburg (AUT), FC Kopenhagen (DK), Ludogorets Rasgrad (BUL), BATE Borissow (BLR), APOEL Nikosia (ZYP), NK Maribor (SLO), Qarabag Agdam (AZE), Malmö FF (SWE), FK Astana (KAZ), Partizan Belgrad (SRB), HNK Rijeka (KRO), Rosenborg Trondheim (NOR), Hapoel Be‘er Sheva (ISR), FH Hafnarfjödur (ISL) und zwei weitere noch unbekannte Gegner



Hinspiele: 11./12. Juli

Rückspiele: 18./19. Juli



Die möglichen Gegner von Déifferdeng 03, Fola Esch und Progrès Niederkorn in der 1. Qualifikationsrunde:



Maccabi Tel Aviv (ISR), Dinamo Minsk (BLR), HJK Helsinki (FIN), AIK Solna (SWE), Vojvodina Novi Sad (SRB), Videoton (HUN), AEL Limassol (ZYP), Schachzjor Salihorsk (BLR), Slovan Bratislava (SLK), Roter Stern Belgrad (SRB), AS Trencin (SLK), Skenderbeu Korça (ALB), Sturm Graz (AUT), FC St. Johnstone (SCO), AEK Larnaka (ZYP), Inter Baku (AZE), Beitar Jerusalem (ISR), FK Ventspils (LAT), Odds Grenland (NOR), NK Osijek (KRO), Qairat Almaty (KAZ), FK Sarajevo (BIH), KR Reykjavik (ISL), IFK Norrköping (SWE), Milsami Orhei (MOL), Nomme Kalju (EST), Lyngby BK (DK), Zeljeznica Sarajevo (BIH), Botew Plowdiw (BUL), Olimpija Ljubljana (SLO), FC Valletta (MLT), FC Vaduz (LIE), UMF Stjarnan (ISL), ZSKA Sofia (BUL), FK Haugesund (NOR), NK Domzale (SLO), Odabassy Schymkent (KAZ), Levadia Tallinn (EST), Crusaders FC (NIR), Ferencvaros Budapest (HUN), Rabotnicki Skopje (MKD), Glasgow Rangers (SCO), Schirak Gjumri (ARM), Dacia Chisinau (MOL), Siroki Brijeg (BIH), Mladost Podgorica (MNT) und vier noch unbekannte Gegner



Hinspiele: 29. Juni 2017

Rückspiele: 6. Juli 2017

Bei der Auslosung am 19. Juni in Nyon (CH) warten einige attraktive Gegner auf das luxemburgische Quartett.

Fast genau in einem Monat (29. Juni) gehen Déifferdeng 03, Fola Esch und Progrès Niederkorn in der Europa League an den Start. In den Jahren zuvor waren die Differdinger in der ersten Runde immer gesetzt. Diesmal hat der Klubkoeffizient nicht ausgereicht, um in diese Liste aufgenommen zu werden.

Das bedeutet im Klartext: schwerere Gegner für die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga. Der attraktivste Klub auf den die luxemburgischen Vertreter treffen können sind die Glasgow Rangers, die in der schottischen Premier League in der letzten Saison den dritten Platz belegten.

Aber auch Roter Stern Belgrad (SRB) oder IFK Norrköping (SWE) haben ihren Reiz. Zu den machbaren Gegner gehören u.a. der FC Vaduz (LIE), der FC Valletta (MLT) oder Siroki Brijeg (BIH).

Rund zwei Wochen später als die Europa League beginnt die Qualifikation der Königsklasse. Düdelingen startet wie zuletzt in der 2. Qualifikationsrunde und ist in dieser nicht gesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit auf alte Bekannte zu treffen ist groß. RB Salzburg (AUT), Ludogorets Rasgrad (BUL), NK Maribor (SLO) und Qarabag Agdam (AZE) waren schon einmal Gegner der Düdelinger.

Auch wenn die luxemburgischen Vereine die erst Runde nicht überstehen würden, lohnt sich die Teilnahme finanziell allemal. In der 1. Qualifikationsrunde kassierte jeder Teilnehmer 215.000 Euro. In der 2. Runde gibt es noch einmal 225.000 Euro.

Noch besser kommt Düdelingen in der Champions League davon. Für die gewonnene Meisterschaft gibt es 260.000 Euro von der Uefa, in der 2. Qualifikationsrunde 320.000 Euro. Macht insgesamt 580.000 Euro für den Liga-Krösus. Würde der F91 eine Runde überstehen, kämen noch einmal 420.000 Euro hinzu.