Der Däne Andreas Kron (RIW Ceramic Speed) setzte sich am Freitagnachmittag auf der 137,5 Kilometer langen dritten Etappe der Flèche du Sud in Wintger durch

Auf der Königsetappe musste u.a. der schwierigste Anstieg der Rundfahrt, von Esch/Sauer nach Eschdorf (7,8 Prozent), bewältigt werden.

Leyder bester Luxemburger

Der erst 19-Jährige konnte sich zusammen mit dem Belgier Gianni Marchand (Cibel-Cebon) in der letzten Runde in Wintger absetzen.

Mit dem Tagessieg übernimmt Kron auch die Führung im Gesamtklassement. Bester Luxemburger wurde am Freitag Pit Leyder (Leopard), der in dieser Wertung auch die Führung übernimmt.

Am Samstag steht die vierte Etappe mit Start und Ziel in Roeser (147,5 km) auf dem Programm. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Esch/Alzette.