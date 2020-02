Am 4. August fängt die BGL-Ligue-Saison 2019/20 an. Drei Tage davor erscheint das Tageblatt-Sonderheft “Ustouss”. Bis zum Start stellen wir Ihnen an jedem Tag eine der 14 Mannschaften vor. Diesmal ist der Déifferdeng 03 an der Reihe.

In der vergangenen Saison spielte die Mannschaft aus der „Cité du fer“ bis zum letzten Spieltag ums europäische Geschäft mit und scheiterte letzten Endes. Mittlerweile hat ein

Umbruch stattgefunden und Differdingen startet mit neuen Gesichtern ins kommende Fußballjahr.

Ziele

“Wir müssen abwarten, wie wir in diese Saison starten, dann kann man vielleicht über Ziele reden”, erklärt Differdingens Mittelfeldspieler Gilles Bettmer die Lage mit Vorsicht. Das Ziel des Fusionsvereins wird lauten, sich erst mal im Mittelfeld zu stabilisieren und dann von Spiel zu Spiel zu schauen und über eventuelle Möglichkeiten nachzudenken.

Neuzugänge und Abgänge

Die Mannschaft hat mit Julien Weber, Tom Siebenaler, Pedro Ribeiro, André Rodrigues und Gauthier Caron wahre Identifikationsfiguren verloren. Des Weiteren konnte Mickaël Garos, einer der konstantesten Spieler der abgelaufenen Saison, nicht gehalten werden. Namhafte Abgänge mit viel Erfahrung, die nicht einfach zu ersetzen sind. Für sie kamen vor allem talentierte Spieler aus Luxemburg – wie Andrea Amodio, Kevin D’Anzico, Kenan Avdusinovic, William Ferreira oder Edin Osmanovic – sowie junge Spieler aus der Grenzregion.

Für Tore und Vorlagen sollen in der kommenden Saison die beiden deutschen Angreifer Marco Ferukoski und Andreas Buch sorgen. Letzterer erzielte vergangene Saison 24 Tore für den Oberligisten TSG Pfeddersheim, während der gebürtige Mazedonier Talent mitbringt, aber noch auf seinen Durchbruch wartet. Die jungen Franzosen Théo Brusco, Kilian Gulluni und Younes Denai wollen sich auch in Differdingen beweisen. Erfahrung aus dem Profibereich bringen die beiden Mittelfeldspieler Quentin Pereira und David Kalonji mit.

Unser Tipp

D03 befindet sich im Umbruch, die Zeit in Anspruch nimmt. Die Mannschaft wird im Tabellenmittelfeld landen.

3 Fragen an Gilles Bettmer

Was sind Ihre Eindrücke von diesem doch relativen “New Look” beim FC Déifferdeng 03?

Gilles Bettmer: “Ja wir haben viele neue Gesichter, viele die den Luxemburger Fußball und die BGL Ligue noch nicht kennen. Wir haben diese Saison eine sehr junge Mannschaft aber auch noch viele erfahrene Spieler im Kader die, die jungen Spieler mitreißen werden.”

War Ihrer Meinung nach ein solcher Umbruch notwendig, wenn man bedenkt dass so viele Spieler, die sich mit diesem Verein jahrelang identifiziert haben, den Klub verlassen haben?

“Natürlich musste der Verein was ändern. Gestandene Spieler haben den Verein verlassen und die Ziele des Vereins wurden nicht erreicht. Zweimal in Folge wurde die Europa League verpasst, da wird es finanziell eng. Daher entscheidet man sich für junge Spieler, die natürlich noch ein bisschen Zeit brauchen um sich in der BGL Ligue zurechtzufinden, aber diese Saison schon eine große Rolle spielen werden.

Glauben Sie, dass der FCD03 diese Saison wieder das europäische Geschäft anvisieren kann?

“Man sollte mit beiden Füßen am Boden bleiben. Es wird eine schwere aber interessante Saison für uns werden. Wir müssen abwarten wie wir in diese Saison starten, dann kann man vielleicht über Ziele reden.”

Marc Depienne

So könnten Sie spielen:

Der Kader:

Tor: Erkan Agovic, Andrea Amodio, Max Scherschel

Abwehr: Théo Brusco, Kevin d’Anzico, Younes Denai, Dylan Dinis, Geoffrey Franzoni, Mathias Jänisch, Edin Osmanovic, David Vandenbroeck

Mittelfeld: Kenan Avdusinovic, Gilles Bettmer, Henrique Ferreira, Kilian Gulluni, David Kalonji, Quentin Pereira, Mirza Osmanovic, Jordan Swistek, Cerruti Siya

Angriff: Gonçalo Almeida, Andreas Buch, Maxime Deruffe, William Ferreira, Marco Furkoski, Ryan Lohei, Clayton Monteiro