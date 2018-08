Transfer-Alarm beim Luxemburger Meister: Sieben Stunden vor dem Anpfiff des Europa-League-Rückspiels beim CFR Cluj tauchte am Donnerstag der Name Landry Bonnefoi auf der Uefa-Liste der Düdelinger auf.

Damit steht fest, dass der Transfer des ehemaligen Strassburger Schlussmanns unter Dach und Fach ist. Der Torwart, der bei den Düdelingern die Nummer 12 tragen wird, könnte bereits in Rumänien auf der Bank sitzen. Er wurde als Ersatz für den langzeitverletzten Jonathan Joubert verpflichtet, der sich von acht Tagen das Schienbein brach.

Bonnefoi wird übrigens zunächst nur in den europäischen Spielen des F91 antreten dürfen, da das Transferfenster in der BGL Ligue bereits geschlossen ist. Erst nach der Winterpause könnte er dann als einer der beiden Neuzugänge auch in Luxemburg präsentiert werden.