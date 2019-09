In der 3. deutschen Bundesliga wurde die letzte Partie des neunten Spieltags am Montag (23.9.) ausgetragen. Der KFC Uerdingen empfing Waldhof Mannheim mit dem Luxemburger Maurice Deville. Dieser traf nach einer torlosen ersten Hälfte kurz nach der Pause per Traumtor von der Strafraumecke in den linken Winkel zur Gäste-Führung.

Deville hatte den Ball in Höhe der Mittellinie erobert und war auf dem Weg zum Tor nicht angegriffen worden. Nach weiteren Treffern von Ferati (82.) und Schuster (91.) siegte Mannheim 3:0 und belegt nun mit 16 Punkten Platz sechs.

Nach dem Spiel wurde der Luxemburger gefragt, welcher Treffer der Partie der schönste gewesen sei. Sichtlich zufrieden erklärte er: „Da wir wissen, dass Ari (Arianit Ferati) das kann und ich in meinem Leben noch nie so ein Tor geschossen habe, sagen wir mal, dass meins ein kleines Stückchen besser war.“

Weiter geht es für den Aufsteiger nun am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock. „Wir freuen uns drauf“, fuhr Deville fort. „Wir wollen wieder drei Punkte. Es macht einfach Riesenspaß mit dieser Truppe.“

Das Tor ist ab 1:10 zu sehen.