Wie die Musel Pikes am Dienstag mitteilten, werden Trainer Frank Baum und der Verein ab der nächsten Saison getrennte Wege gehen.

Baum betreute die erste Herrenmanschaft der Moselaner von 2007 bis 2013 und nach einer zweijährigen Pause wieder seit der Saison 2015/16. Dabei stand der Club unter dem deutschen Übungsleiter fünfmal im Meisterschafts- und dreimal im Pokalfinale.

Alleine in den letzten drei Jahren erreichte der 48-Jährige mit dem Mosel-Club zweimal das Meisterschaftsfinale und einmal das Pokalendspiel. Jedes Mal musste man sich dabei aber der Amicale Steinsel geschlagen geben. In der laufenden Saison scheiterten die Musel Pikes in der Meisterschaft im Halbfinale an der Etzella Ettelbrück.

Wer Frank Baum auf dem Trainerposten beerben wird, steht noch nicht fest.